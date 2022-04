Update angekündigt: CCleaner löscht unter Umständen mehr als es soll

Die als Optimierungs-Software bekannte Anwendung CCleaner hat einen Bug, der unter Umständen dazu führen kann, dass unbeabsichtigt Software gelöscht wird. Entwickler Avast teilt nun mit, dass in Kürze Änderungen vorgenommen werden, um das zu verhindern.

"CCleaner 5.91 hat den größten Teil meiner Software deinstalliert, als ich CCleaner aus Programme und Funktionen in der Systemsteuerung entfernt habe. Bei der Deinstallation sah ich im Fortschrittsbalken, dass einige MSI-, Steam- und Origin-Dateien entfernt wurden, und nachdem sie abgeschlossen waren, sah ich, dass Adobe Reader, Afterburner, Aida64, Steam, Origin, Discord, HDsentinel usw. beschädigt waren (nicht vollständig deinstalliert). Ich musste noch 2 Stunden damit verbringen, diese neu zu installieren und meinen PC vollständig auf Malware zu scannen."

Ein Update soll diese Problem verhindern

Das beliebte und weitverbreitete Systemreinigungsprogramm CCleaner von Avast hat die Bereinigung ein wenig übertrieben und die meisten Programme eines Nutzers ohne dessen Zustimmung deinstalliert. Das berichtet das Online-Magazin Betanews und bezieht sich dabei auf einen Erfahrungsbericht eines Nutzers, der sein Leid bei Reddit geteilt hatte und seine Problemmeldung mittlerweile wieder gelöscht hat. Passiert war dabei laut dem Betroffenen folgendes:Avast hat bestätigt, dass es unter Umständen zu einem solchen Problem kommen kann. Man arbeitet zudem an einem Update, um sicherzustellen, dass diese Situation in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte gegenüber Betanews:"CCleaner erstellt bei der Installation standardmäßig einen neuen CCleaner-Ordner, sodass bei der Deinstallation alles in diesem Ordner ohne Probleme gelöscht werden kann. In dem in diesem Artikel beschriebenen Fall müsste ein Nutzer dieses Verhalten absichtlich umgehen und CCleaner entweder in einem Ordner installieren, den er derzeit für andere Zwecke verwendet, oder den CCleaner-Ordner später für etwas anderes als den vorgesehenen Zweck verwenden. Wir gehen davon aus, dass dieses Problem nur eine Minderheit von Kunden betrifft, können aber bestätigen, dass wir an einem Update arbeiten, das dieses Problem in Zukunft verhindern wird."