Corona: Spider-Man-Ableger Morbius erneut verschoben - zum 5. Mal

Vor einem Jahr blickte die Welt voller Hoffnung auf die Impfungen gegen Corona und die erhoffte Rückkehr zur Normalität. Doch Anfang 2022 ist klar: So schnell ging bzw. geht das nicht. Und auch das Kino schaltet erneut in Pandemiemodus. Anders gesagt: Es wird wieder verschoben.

Morbius zum fünften(!) Mal verschoben

Sony Pictures

In den ersten Monaten und mittlerweile sogar Jahren der Pandemie waren Verschiebungen von Kinofilmen an der Tagesordnung. Anders gesagt: Einige Streifen mussten ein Jahr und mehr warten, weil immer wieder neue Corona-Wellen die Kinos zum Schließen zwangen. Im vergangenen Sommer hat sich die Situation dann halbwegs normalisiert, doch nun sind wir wieder dort, wo wir schon einmal waren - nämlich bei geschlossenen oder eingeschränkt operierenden Kinos sowie Filmstudios, die lieber abwarten, wie sich Omikron entwickelt.Konkret bedeutet das, dass es wieder ein "prominentes" Opfer gibt: das Spider-Man-Spinoff Morbius. Der Sony Pictures-Streifen mit Jared Leto in der Hauptrolle sollte eigentlich Ende Januar 2022 starten, doch das Filmstudio entschied sich, dass gerade kein guter Zeitpunkt ist, um Menschen zum Kinobesuch zu bewegen. Grund ist natürlich die aktuelle weltweite Welle der Omikron-bedingten Covid-19-Fälle . Neuer Termin ist der 1. April 2022.Wie das Hollywood-Branchenblatt Variety berichtet, ist es nicht das erste Mal, dass der Spider-Man-Ableger (der aber vermutlich Verbindungen in das Marvel Cinematic Universe hat) einen neuen Termin bekommt: Ursprünglich war geplant, dass der Film Mitte 2020 in die Kinos kommt, doch auch dieser Termin wurde wegen der Pandemie verlegt.Die aktuelle Verschiebung ist sogar die mittlerweile fünfte. Sony will aber nach den Erfolgen von Venom: Let There Be Carnage und Spider-Man: No Way Home zweifellos sichergehen, dass der Vampir/Wissenschaftler Morbius auch sein Publikum findet.