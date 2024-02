Madame Web: Einen solchen Flop hat Hollywood lange nicht gesehen

Madame Web sollte das Spider-Man-Franchise auf eine neue Stufe heben bzw. einen Ableger schaffen, der neue Zielgruppen anzieht. Gelungen ist das nicht, im Gegenteil. Der Start des Filmes mit Dakota Johnson in der Hauptrolle ist der spektakulärste Flop der letzten Jahre.

Sonys "Spider-Man Universe" bisher ohne Glück

Eine New Yorker Sanitäterin, die in die Zukunft sehen kann, und die sich mit anderen jungen und adretten Damen verbündet, um einen Schurken zu bekämpfen - und alles in der Welt von Spider-Man. Das hielt man bei Sony und dem Hollywood-Studio Columbia Pictures für eine gute Idee. Bei den Kritikern und den Kinobesuchern kam das allerdings nicht an.Denn der Film wurde gnadenlos verrissen, auf der Review-Metawertungsseite Rotten Tomatoes kommt Madame Web auf einen Tomatometer-Score von gerade einmal 13 Prozent. Das bedeutet, dass gerade einmal 13 Prozent der Kritiker den Film auch nur ansatzweise positiv fanden.Da verwundert es nicht ansatzweise, dass die Kinosäle gähnend leer blieben. Der Film ist gnadenlos abgestürzt, im US-amerikanischen Box-Office-Fachsprech sagt man, dass er "gebombt" ist. Am Startwochenende hat Madame Web geradezu lächerliche 17,6 Millionen Dollar eingenommen (via Variety ).Damit unterbietet Madame Web den ebenfalls von der Kritik vernichteten Film Morbius, und zwar deutlich. Denn dieser nahm in den ersten drei Tagen immerhin 39,1 Millionen Dollar ein. International sieht es bei Madame Web auch nicht viel besser aus, denn auch woanders schleppte sich kaum jemand ins Kino, um den Film zu sehen - jedenfalls nicht, um im klassischen Sinne Spaß zu haben. Denn so mancher Social-Media-Nutzer meinte, dass er sehen will, wie schlecht der Streifen tatsächlich ist.So populär Spider-Man auch ist, allzu viel Glück hatte Sony mit seinem "Spider-Man Universe" bisher nicht. Denn keiner der Ableger wie Morbius oder Venom konnte die Kritiker überzeugen oder gar Massen in die Kinos locken.