Tom Holland bleibt Spider-Man, wird weitere Trilogie übernehmen

In gut zwei Wochen wird Spider-Man seinen dritten Solo-Auftritt der Ära Tom Holland haben und glaubt man den Gerüchten bzw. Leaks, dann wird er in No Way Home Gesellschaft bekommen. Doch das ist keine Abschiedsvorstellung von Holland, dieser ist und bleibt Peter Parker.

Zweite Spider-Man-Trilogie

Spider-Man: No Way Home ist der dritte Film, der ein "Home" im Titel trägt, zuvor gab es bekanntlich Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home. In allen drei Filmen spielte Tom Holland die Hauptrolle und der 25-Jährige wird diese auch beibehalten.Denn Sony- und Spider-Man-Produzentin Amy Pascal bestätigte in einem Interview mit der Filmseite Fandango , dass Holland als Spider-Man zurückkehren wird. Noch besser: Die Filme bleiben Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU). Letzteres war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit: Denn Sony, dem der Film-Spider-Man gehört, und Disney/Marvel stritten sich vor Teil 3 ums Geld und damit auch um die Beteiligung am MCU. Letztlich konnte man sich aber einigen.Doch das ist mittlerweile Geschichte: "Dies ist nicht der letzte Film, den wir mit Marvel machen werden. Dies ist nicht der letzte Spider-Man-Film. Wir bereiten uns darauf vor, den nächsten Spider-Man-Film mit Tom Holland und Marvel zu machen", sagte Pascal. Die Produzentin sprach auch explizit von einer nächsten Trilogie, auch mit den bisher hinter der Kamera Beteiligten wohlgemerkt: "Marvel und Sony werden weiterhin als Partner zusammenarbeiten."Eine Verlängerung der Deals mit Marvel und Holland ist zwar naheliegend gewesen, in der Filmwelt spielt aber vor allem Geld eine Rolle. Doch im Fall von Spider-Man verdienen alle bestens, es gibt also keinen Grund, etwas zu ändern.Wir sind an dieser Stelle übrigens noch die Aufklärung des anfänglichen "bekommt Gesellschaft" schuldig: Hier ist gemeint, dass in Spider-Man: No Way Home aller Wahrscheinlichkeit nach Tobey Maguire und Andrew Garfield, also Tom Hollands Vorgänger, Auftritte haben werden - schließlich kehren auch frühere Schurken zurück.