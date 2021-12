Spider-Man: No Way Home ist auf dem Weg in die Allzeit-Top-10

Phase 4 des Marvel Cinematic Universe ist mit pandemiebedingter Verspätung gestartet, doch längst läuft das Superhelden-Werk wieder auf Hochtouren. Die nächste Zündstufe des MCU hat auch ihren ersten Megahit, nämlich Spider-Man: No Way Home. Und es geht hoch hinaus.

Sonys neue Nummer 1

Es war bereits nach dem ersten Wochenende klar, dass Spider-Man: No Way Home ein Hit ist. Doch in Zeiten von Corona und den dazugehörigen Vorsichtsmaßnahmen sowie eher zögerlichen Kinobesuchern war es keinesfalls garantiert, dass das auch so weitergeht. Doch offenbar ist die Welt ausgehungert nach einem Kinovergnügen wie früher. Und schließlich: Vermutlich ist das neue Abenteuer von Peter Parker schlichtweg ein guter und unterhaltsamer Film.Warum auch immer das so ist, Fakt ist, dass die Erfolgstory von Spider-Man: No Way Home an den Kinokassen munter weitergeht. Denn obwohl es zu Weihnachten einen - sicherlich feiertagsbedingten - 69-prozentigen Umsatzrückgang gegeben hat, konnten Tom Holland, Zendaya und Benedict Cumberbatch am vergangenen Wochenende in den USA dennoch 81 Millionen Dollar einspielen.Wie The Hollywood Reporter berichtet, ist der dritte "Home"-Spider-Man-Film mit einem Einspielergebnis von 467,3 Millionen Dollar schon jetzt der erfolgreichste Streifen von Sony Pictures in den Vereinigten Staaten. In der Allzeit-Gesamtliste liegt No Way Home bereits an der 19. Position - nach gerade einmal neun Tagen in den Kinos, wohlgemerkt.Der dritte Spider-Man-Streifen mit Tom Holland in der Hauptrolle liegt dort im Sandwich zwischen zwei Star Wars-Ausgaben, nämlich Episode I - Die dunkle Bedrohung an der 18. und Episode IV - Eine neue Hoffnung an der 20. Position. Wie erwähnt handelt es sich bei den Star Wars-Filmen um Allzeitergebnisse (wenngleich nicht inflationsbereinigt).Es ist deshalb möglich und sogar wahrscheinlich, dass Spider-Man: No Way Home 2022 in die Top-10 vorstoßen wird. Hierfür muss man zumindest The Incredibles 2 und rund 609 Millionen Dollar schlagen.