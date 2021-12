Spider-Man: No Way Home feiert Traumstart an den Kinokassen

Corona beherrscht seit fast zwei Jahren unsere Leben und ein Ende ist nach wie vor nicht wirklich in Sicht. Die Pandemie hat auch Folgen für diverse Wirtschaftszweige. Diese sind mitunter aber weniger schlimm als anfangs gedacht. Dazu zählt auch das prophezeite Ende des Kinos.

Spider-Man: No Way Home bricht (fast) alle Rekorde

Im Frühjahr 2020 schlossen fast überall auf der Welt die Kinos, verantwortlich dafür waren natürlich die Lockdown-Maßnahmen, die im Zuge der Sars-Cov-2-Pandemie notwendig wurden. Die Reaktionen der Filmstudios waren unterschiedlich: Die meisten verschoben ihre bereits geplanten Kinostarts, einige wie Warner Bros. und Disney nutzten die Gelegenheit, um ihre Streaming-Dienste mit exklusiven Inhalten zu füllen.Mittlerweile läuft das Kinogeschäft wieder nahezu wie früher, und das, obwohl uns neue Virus-Varianten heimsuchen. Doch Lockdowns gibt es derzeit nur selten, vielerorts haben die Kinos ganz normal geöffnet. Und offenbar gibt es auch kaum Skepsis, in einen geschlossenen Saal zu gehen. Das zeigen derzeit die Einspielergebnisse von Spider-Man: No Way Home.Denn der neueste Streifen mit Peter Parker hat ein Einspielergebnis eingefahren, das auch in Pre-Pandemie-Zeiten beeindruckend gewesen wäre. Denn wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat der dritte Spider-Man-Streifen mit Tom Holland in der Hauptrolle am Startwochenende in Nordamerika 253 Millionen Dollar eingespielt, weltweit sind es sogar rund 587 Millionen Dollar.Das ist in diesem Zeitraum das drittbeste Einspielergebnis aller Zeiten, besser schlugen sich nur die Avengers-Filme Endgame und Infinity War. Auf die Plätze verweisen konnte Spider-Man: No Way Home hingegen Star Wars: Das Erwachen der Macht.Für die großen Kinoketten ist so ein Erfolg aber freilich nicht die Normalität, sondern nach wie vor eher die Ausnahme. Denn von Normalität sind und bleiben wir nach wie vor weit entfernt, das Einspielergebnis von Spider-Man: No Way Home zeigt wohl eher die Sehnsucht nach den Pre-Pandemie-Zeiten.