Bart trifft auf Loki: Disney+ kündigt Marvel/Simpsons-Crossover an

Marvel-(Anti-)Held Loki ist der Gott des Unfugs und begeistert dieser Tage als Serie auf Disney+ die Abonnenten. Doch wenn es um Unfug bzw. Streiche geht, dann kommt nur einer an Loki heran: Bart Simpson. Und da ergibt es nur Sinn, dass die beiden aufeinandertreffen.

Maggie und Macht

Bart und Schabernack

Disney

Der Walt Disney-Konzern besitzt mit Star Wars, Marvel und den Simpsons die wohl wichtigsten Popkultur-Marken unserer Zeit. Einen Crossover zwischen Star Wars und den Simpsons gab es bereits vor einigen Monaten, denn im Kurzfilm "Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen" erlebt Maggie Simpson, das jüngste Mitglied der gelben Familie, einen aufregenden Tag in der Star Wars-Kita.Und auch wenn der Film nur gut drei Minuten lang ist, wird ein Gag-Feuerwerk sondergleichen geboten - es empfiehlt sich sogar, das Ganze auch Szene für Szene zu studieren, um nichts zu verpassen.Demnächst gibt es ein ganz ähnliches Aufeinandertreffen der Giganten des Schabernacks, da es Loki ab 7. Juli mit Bart Simpson zu tun bekommt. Disney+ beschreibt die Handlung folgendermaßen: "Loki wird wieder einmal aus Asgard verbannt und muss sich seinen bisher härtesten Gegnern stellen: den Simpsons und Springfields mächtigsten Helden."Mehr ist über die Handlung nicht bekannt, aber wer Maggie Simpsons Star Wars-Auftritt kennt, der wird sicherlich wissen, dass der Inhalt zweitrangig ist bzw. sein dürfte und es in "Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken" vor allem um Anspielungen auf Helden und Schurken des Marvel Cinematic Universe geht. Einen ersten Vorgeschmack bietet das "Simpsons-fizierte", an Avengers: Endgame inspirierte Film-Poster.Wer Loki und die Simpsons am liebsten im englischen Original sieht, der kann sich auf einen Gastauftritt von Tom Hiddleston freuen, der Loki-Darsteller wird auch seinem gelben Pendent die Stimme leihen.