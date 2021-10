Outlook.com: Abonnierte Kalender werden nicht mehr aktualisiert

Online-basierte Kalender wie jene von Outlook.com sind praktisch, auch bzw. vor allem deshalb, weil man externe Quellen dafür anzapfen kann. Doch das Abo solcher Internetkalender funktioniert seit kurzem nicht mehr und derzeit ist nicht klar, warum das so ist.

Bug oder Ex-Feature?

Man muss an dieser Stelle wohl kaum jemandem erklären, warum Online-Kalender so praktisch sind. Wie erwähnt unterstützen sie auch die Möglichkeit, einen externen Kalender zu importieren bzw. den Umstand, dass sich diese automatisch aktualisieren, wenn der Betreiber diesen verändert oder ergänzt.Doch das funktioniert seit einigen Wochen bei Outlook.com nicht mehr richtig, wie Dirk Hoffmann in seinem Blog schreibt (via Dr. Windows ). Denn externe Kalender werden nicht mehr aktualisiert, das betrifft privat geteilte sowie öffentlich bereitstehende Versionen. Diese Kalender, die sich als ICS-Dateien importieren lassen, sind an sich populär und so mancher verlässt sich mittlerweile darauf, dass diese auf dem neuesten Stand sind.Doch das klappt derzeit nicht wie es soll, wie Nutzer in Anfragen an den deutschen sowie englischsprachigen Support beklagen. Doch offenbar ist man hier bei Microsoft nicht einheitlich informiert. Denn in einem Beitrag antwortet einen Moderatorin, dass es einen Fehler gebe, in einem anderen Beitrag heißt es indes, dass es diese Funktion in dieser Form gar nicht mehr gibt.Hierzu heißt es, dass der Moderator intern nachgefragt habe, "um etwas Licht in die Sache bringen zu können." Und das ist ihm auch gelungen, wie er in einem späteren Beitrag schreibt: "Ich habe inzwischen weitere Informationen bekommen. Es wurde bestätigt, dass der Kalender nicht mehr abonniert werden kann." Konkret bedeutet das, dass externe Kalender zwar nach wie vor importiert, aber nicht abonniert werden können.Es wäre natürlich schade, wenn Microsoft das Feature einfach so abgeschaltet hat. Allerdings gibt es dazu derzeit keine anderen offiziellen Informationen, weshalb man wohl noch mit Urteilen warten sollte.