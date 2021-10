Microsoft Outlook-Extension ist jetzt auch für Chrome verfügbar

Microsofts Maildienst Outlook ist zweifellos überaus populär, das kann man auch bzw. noch mehr vom Chrome-Browser behaupten. Entsprechend groß dürfte das Interesse am Outlook-Addon für den Google-Browser sein, denn dieses steht ab sofort zur Installation bereit.

Tab-Wechsel nicht erforderlich

Laut Microsoft sind das die gebotenen Features:

Zugriff auf berufliche und private Konten

Lesen, Senden und Verwalten von E-Mails und Erhalten von Benachrichtigungen

Ereignisse erstellen, anstehende Ereignisse anzeigen und an Online-Meetings teilnehmen

Erstellen, Verfolgen und Verwalten von Aufgaben

Hinzufügen und Anzeigen von Kontakten

Die Redmonder erläutern auch, was man mit der Erweiterung machen kann (ohne den Tab zu wechseln):

Lesen einer wichtigen Nachricht

Überprüfen des Kalenders

Hinzufügen einer Aufgabe basierend auf dem, was man im gerade Internet liest

Schnelle Suche nach der Telefonnummer eines Kontakts

Verweis auf Informationen auf einer Webseite beim Schreiben einer E-Mail

Die Outlook-Erweiterung wurde im vergangenen Sommer offiziell vorgestellt und ist bereits auf den Microsoft-eigenen Browser Edge installierbar, nun folgt aber mit Chrome jene Anwendung, die den Browser-Markt dominiert. Und wie so viele Addons erfindet Microsoft Outlook das Rad nicht grundsätzlich neu, optimiert aber dessen Nutzung. Das gilt vor allem dann, wenn man per Erweiterung - die nun im Chrome Web Store zu finden ist - einen schnellen Zugriff auf Mails und Kalender bekommen möchte.Denn mit Hilfe des Addons kann man im Wesentlichen E-Mails einsehen und verschicken, Kalender und Aufgaben verwalten und einiges mehr, ohne einen neuen Tab zu öffnen. Man kann also beispielsweise ungestört ein Video ansehen und eine Mail checken, ohne das Fenster zu minimieren oder ähnliches.Denn die Outlook-Erweiterung lässt sich über ein Symbol in der rechten oberen Ecke des Browsers aktivieren, daraufhin öffnet sich dort ein kleines Fenster, also quasi ein Mini-Outlook-Client im Browser. Das Addon lässt sich mit herkömmlichen Accounts, die man beispielswiese in der Arbeit verwendet, nutzen, natürlich werden auch Outlook.com- und Hotmail-Zugänge unterstützt.