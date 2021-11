Beliebteste Passwörter 2021: Top-Liste lässt am Verstand zweifeln

Es gibt im Netz keine Möglichkeit, an dringenden Hinweisen auf die Bedeutung von starken Passwörtern vorbeizukommen. Die Fähigkeit, diese Empfehlung zu ignorieren, ist aber bei vielen immer noch sehr ausgeprägt - das zeigt die Top-Liste der beliebtesten Passwörter 2021.

Ein starkes Passwort zu benutzen, ist für viele immer noch zu viel verlangt

123456

123456789

12345

qwerty

password

12345678

111111

123123

1234567890

1234567

Unterschiede zu Deutschland und zwischen Mann und Frau

Heutzutage ist dank Passwortmanagern und Co. wirklich ein Kinderspiel, die Anforderungen an starke Passwörter zu erfüllen, ohne sich diese selbst einprägen zu müssen. Darüber hinaus gilt es als unverzichtbare Praxis, kein Passwort zweimal zu benutzen und besonders wichtige Accounts mit Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu schützen. All diese "Standards" zur Sicherheit im Internet werden aber immer noch von einer Vielzahl der Nutzer nicht nur ignoriert, sie geben sich wahrlich Mühe, den Zugang zu ihren Accounts so einfach wie möglich zu machen.Das zeigt jetzt einmal mehr eine Auswertung der beliebtesten Passwörter des Jahres 2021 , die von Nordpass in Zusammenarbeit mit unabhängigen Spezialisten erstellt wurde. Als Startpunkt dient hier eine Datenbank, die vier Terabyte an Passwortdaten und statistische Auswertungen aus über 50 Ländern umfasst, auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden beleuchtet.Das Ergebnis, das Sicherheitsforschern Tränen in die Augen treiben dürfte: "123456" bleibt global das beliebteste Passwort und taucht in der Auswertung ganze 103 Millionen mal auf. Ein weiterer Klassiker, "Password", landet mit über 20 Millionen Einträgen in der Datenbank auf Platz 5.Nordpass liefert auf der Projektseite zu den beliebtesten Passwörtern auch die Möglichkeit, die Ergebnisse zwischen Ländern und Geschlechtern zu vergleichen. In Deutschland wurde "123456" als Passwort im letzten Jahr rund 2,3 Millionen mal erfasst und schafft es damit ebenfalls auf Platz 1 - das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Erste Unterschiede zeigen sich auf Platz 8 und 9. Bei Männern ist hier "Passwort" und "hallo123" platziert, bei Frauen "ichliebedich" und "marchelle27."