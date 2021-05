KeePass Professional - Passwort-Sammlungs-Tool

Alle Passwörter an einem Ort

Fazit: Das Tool für Passwort-Vergesser

Heutzutage kommt man bei Internet-Diensten, Banking-Tools & Co. ohne Passwörter nicht weit. Doch so einfach die Wort-Zahlen-Kombinationen für Sicherheit sorgen, so schnell sind sie auch vergessen. KeePass 2.48.1 ist das perfekte Tool, um alle Anmeldedaten an einem zentralen Ort gebündelt zu sammeln.Mit KeePass können alle Passwörter in einer verschlüsselten Datenbank auf der lokalen Festplatte abgelegt werden. Der Zugang zu diesem Passwort-Archiv kann dann entweder mit einem Hauptpasswort, mit einer Schlüsseldatei oder mit einem Windows-Account beschränkt werden.KeePass kann außerdem mit anderen Passwort-Managern kommunizieren und so bereits abgespeicherte Kennwörter in das eigene Archiv importieren. Darüber hinaus ist auch der Export von Passwörtern in verschiedenen Formaten wie TXT, HTML, XML oder CVS möglich.Zu guter Letzt verfügt KeePass auch über einen Passwort-Generator, der sichere Kennwörter nach bestimmten Kriterien erstellen kann.KeePass steht dabei in verschiedenen Versionen zur Verfügung. Neben der Classic-Edition gibt es so beispielsweise eine Professional Edition, die einen größeren Funktionsumfang bietet, aber das .NET Framework voraussetzt. Darüber hinaus haben Nutzer außerdem die Möglichkeit, KeePass auch in der mobilen Version und ohne Installation zu nutzen, etwa von einem USB-Stick aus.Ohne Passwörter kommen wir im digitalen Alltag nicht weit. Sich alle diese Zugangs-Daten zu merken, ist dank KeyPass aber nicht nötig. Wer alle seine Kennwörter an einer zentralen Stelle speichern will, bekommt mit dem Open-Source-Tool KeePass alles, was man zum sicheren Archivieren von Passwörtern braucht.Als Alternativen mit Synchroniserungsfunktion bieten sich F-Secure ID Protection oder LastPass an, die Ihre Passwörter auf allen genutzten Geräten verfügbar machen.