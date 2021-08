Amazon: Manche Lieferungen erfordern bald ein Einmal-Passwort

Amazon testet momentan eine neue Versandoption, bei der sich der Kunde ein Einmal-Passwort merken muss. Damit soll die Sicherheit von Bestellungen verbessert werden. Das Passwort verhindert, dass das Paket von unbefugten Personen entgegengenommen und gestohlen wird.

Passwort nur bei wertvollen Paketen

Wer zukünftig eine größere Bestellung bei Amazon aufgibt, bekommt nach Abschluss des Kaufvorgangs ein Kennwort zu sehen. Bei der Lieferung fragt der Zusteller das Passwort ab. Damit wird sichergestellt, dass das Paket tatsächlich für die jeweilige Person bestimmt ist. In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, bei denen die Ware von fremden Personen oder dem Zusteller selbst entwendet wurde. Aus diesem Grund empfiehlt Amazon, das Passwort dem Fahrer niemals per Telefon, sondern nur bei der Paketübergabe mitzuteilen. Caschys Blog zufolge kann die "sichere Zustellung mit Einmal-Passwort" vermutlich nur bei Lieferungen, die mit Fahrern von Amazon selbst ausgeliefert werden, erfolgen. Bei Sendungen, die mit Paketdiensten wie DHL oder Hermes zugestellt werden, wird die Passwort-Option wohl nicht unterstützt.Aufgrund des hohen Aufwands dürfte das Einmal-Passwort nicht bei allen Lieferungen zum Einsatz kommen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist hauptsächlich für Pakete mit hohem Wert gedacht. Aktuell ist allerdings noch unklar, ab welchem Warenwert das Einmal-Passwort angegeben werden muss und ob sich die Option auch deaktivieren lässt.Vor allem für Amazon-Kunden, die in einem Mehrparteienhaus wohnen, könnte das Einmal-Passwort recht unpraktisch sein. Wenn der Empfänger nicht anwesend ist und das Passwort nicht zuvor sämtlichen Parteien im Haus mitgeteilt wurde, besteht das Risiko, dass die Lieferung wieder zurückgeschickt oder an eine Postfiliale geliefert wird. In solchen Fällen ist es praktischer, bei der Bestellung direkt eine Abholstation als Lieferadresse anzugeben.