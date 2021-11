Upgrade für die Taskleiste: Windows 11 erhält neues Sharing-Feature

Mit dem Windows 11 Insider Preview Build 22499 stellt Microsoft eine neue Version seines Betriebssystems im Dev-Kanal bereit. Das Update integriert unter anderem eine neue Sharing-Option für Teams innerhalb der Taskleiste und wertet die Uhr-App hinsichtlich Microsoft-Konten auf.

Highlights des Windows 11 Insider Preview Build 22499

Wir beginnen mit der Einführung der Möglichkeit, Inhalte aus geöffneten Anwendungsfenstern direkt von der Taskleiste aus für Ihre Besprechungen freizugeben, beginnend mit Microsoft Teams.

Sie haben gefragt und wir haben zugehört! Die Uhr-App unterstützt jetzt die Anmeldung mit Microsoft Arbeits- und Schulkonten. Wir hoffen, dass die Funktion "Fokus-Sitzungen" Ihnen helfen wird, sich zu konzentrieren und produktiv zu sein! Sie benötigen die Version 11.2110.32.0 oder höher.

Wir beginnen damit, die "Shipped Windows 11"-Abzeichen an Insider im Feedback Hub zu verteilen.

Basierend auf dem Feedback machen wir die Tastaturfokus-Visualisierungen in der Aufgabenansicht und Alt + Tab ein wenig auffälliger, damit sie leichter zu sehen sind.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Während die Redmonder die Teams-Integration unter Windows 11 bereits in einem letzten Dev-Update durch die Einbindung eines systemweiten Mute-Buttons für Teams-Sitzungen vertieft haben, folgt nun der nächste Schritt. Microsoft testet zusammen mit seinen Insider die Möglichkeit, das Screen-Sharing geöffneter Anwendungen direkt aus der Taskleiste heraus zu starten. Zu Beginn soll diese Funktion nur dann aktiv sein, wenn sich Nutzer in laufenden Teams-Meetings befinden. Der Wechsel zwischen Programmen soll somit während Präsentationen minimiert werden. Microsoft führt weiterhin aus: "Wir beginnen damit, dieses Erlebnis für eine Untergruppe von Windows Insidern, die Microsoft Teams für die Arbeit oder Schule installiert haben, auszurollen und es nach und nach zu erweitern. Das bedeutet, dass nicht jeder dies sofort bei seinen Teams-Anrufen sehen wird. Wir planen, dies später in den Chat von Microsoft Teams (Microsoft Teams für Privatanwender) zu integrieren."