Very Peri: Neues Windows-Theme feiert Pantone-Farbe des Jahres 2022

Very Peri heißt die "Pantone-Farbe des Jahres 2022". Windows-Nutzer können den Trend jetzt mitmachen, denn Microsoft stellt gleich mehrere Hintergrundbilder und Themes in der neuen Trendfarbe Perlblau zur Verfügung.

Man kann nun von solchen Trends halten, was man möchte - eine Abwechslung bei Windows 11 , Teams, Edge oder PowerPoint ist nicht schlecht. Microsoft stellt euch jetzt genau das zur Verfügung: Ein buntes Set an Themes, das sich an der Pantone-Farbe 2022 orientiert (via On MSFT ). Wem Pantone nichts sagt: Das US-Unternehmen Pantone steht für das gleichnamige Farbsystem, das international verbreitet ist und so genaue Farbangaben rund um den Globus ermöglicht.Pantone teilt dabei die Farben in ein Nummernsystem ein - da kommen auch immer wieder neue "Mischungen", also Ergänzungsfarben, hinzu. Außerdem kürt Pantone jedes Jahr eine neue Farbe zur Pantone des Jahres. Nach einem Quitschegelb für 2021 folgt nun ein Perlblau für 2022. Die Farbe nennt sich Very Peri und hat den Farbcode 17-3938.Microsoft hat ein neues Windows-Theme veröffentlicht, um die Pantone-Farbe des Jahres 2022 zu feiern. Very Peri ist jetzt in Windows, Microsoft Edge, Microsoft Teams und PowerPoint verfügbar. Pantone beschreibt die Farbe des Jahres 2022 als "einen dynamischen, perlblauen Farbton mit einem belebenden violetten Unterton". Microsoft nutzte diese neue Farbe, um ein kostenloses Windows-Thema mit vier Bildern der bekannten neuen Windows 11-Blüte zu erstellen, die jetzt mit dem neuen Blauton gestaltet wurden."Very Peri Blau ist insofern etwas Besonderes, als es die vertrauenswürdigen und zuverlässigen Qualitäten der Blautöne in sich vereint, aber durch seinen violetten Schimmer verspielter und fröhlicher wirkt. Diese gleichzeitige Botschaft von Glaubwürdigkeit und Begeisterung setzt einen idealen Ton für kreative Zusammenarbeit und persönlichen Ausdruck, die mehr denn je bei der Arbeit benötigt werden", schreibt das Microsoft Design Team Zusätzlich zu diesem neuen Windows-Theme starten Very-Peri-Teams-Hintergründe PowerPoint-Vorlagen sowie perlblaue Themes für Microsoft Edge . "Im Laufe des Jahres 2022 wird diese Farbe überall dort auftauchen, wo wir sie in unserem erneuerten Microsoft-Arbeitsplatz-Toolkit am meisten brauchen, und ein Gefühl der Möglichkeit vermitteln", so das Microsoft-Designteam.