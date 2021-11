Surface Laptop SE: Das ist der neue Billig-PC für Schüler von Microsoft

Microsoft hat speziell abgestimmt für Schüler und den Einsatz im Klassenzimmer und für das (Online-) Lernen einen neuen Surface Laptop angekündigt. Das Gerät wird allerdings zunächst nur in den USA auf den Markt kommen - die Idee dahinter ist aber überaus interessant.

Lernen einfacher machen

Microsoft stellt günstigen Schüler-PC "Surface Laptop SE" vor

Eigenes Tool für die Geräte-Verwaltung

Anpassungen an Offline-Arbeit

Technische Daten Surface Laptop SE Windows 11 SE

Abmessungen: 11,17 x 7,6 x 0,70 Zoll

Gewicht: 1112 Gramm

Gehäuse: Vollkunststoffgehäuse, unlackiert

Physikalische Tasten: Einschalttaste und Lautstärketasten auf der Tastatur

11,6-Zoll-TFT-Display Auflösung: 1366 x 768 Pixel (135 PPI)

Bildseitenverhältnis: 16:9

CPU: Intel Celeron-Prozessor N4020 Intel Celeron-Prozessor N4120

Grafikkarte: Intel UHD-Grafik 600

Speicher: 4 GB oder 8 GB DDR4

64 GB oder 128 GB eingebettete MultiMedia-Karte (eMMC)

Sicherheit: Firmware TPM

Wi-Fi: 802.11ac (2x2) Bluetooth Wireless 5.0 LE

Akku: Bis zu 16 Stunden

1MP Frontkamera mit bis zu 720p, 30fps Video

Anschlüsse: 1 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofonanschluss

Microsoft hat heute eine neue Initiative für den Bildungsbereich vorgestellt . Es ist nicht nur ein Gerät, oder ein Dienst, sondern ein komplettes Rundumpaket, eine echte Initiative daher, weil der Konzern sehr viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt hat, sicherlich damit aber zunächst keine großen Gewinne erwarten darf. Das Prinzip der neuen "SE"-Serie liegt dabei auf eine abgespeckte Hardware, ein abgespecktes Windows 11 und passende Apps für Schüler. Das Ganze kommt zu einem echten Kampfpreis, denn Microsoft verlangt für den neuen Surface Laptop SE nur 249 Dollar.Dass der Konzern einen Billig-Surface-Laptop für Schüler plant, war dabei vor Kurzem bereits durchgesickert. Nun gab es bei dem "Reimagine Event" einen Einblick in das, was Surface Laptop SE und Windows 11 SE leisten können. Windows 11 SE wurde für Schüler der verschiedenen Klassenstufen bis zum Alter von 14 Jahren konzipiert. Es gibt dementsprechend kindgerechte Tools und Lernhilfen, unter anderem für verbesserten Leseverständnis.Microsoft macht zudem die Verwaltung der Rechner mit einem Tool namens Autopilot in den Schulen einfach. Alle Tools auf den Geräten wurden so angelegt, dass sie auch offline genutzt werden können - den laut Microsoft haben mehr als 16 Millionen Schüler der Altersstufen in den USA außerhalb der Schule keinen oder nur einen sehr eingeschränkten Internetzugang. Daher wurden die Microsoft Office-Anwendungen so konzipiert, dass sie als Teil der Microsoft 365-Lizenz offline funktionieren.Die Dateien werden in OneDrive offline gespeichert, bis sie wieder mit dem Internet verbunden sind. Zu diesem Zeitpunkt synchronisiert Windows 11 SE die Offline-Änderungen automatisch.Der neue Surface Laptop SE ist mit einem Preis von 249 Dollar der günstigste Surface PC von Microsoft. Er verfügt über einen 11,6-Zoll-Bildschirm, einer 720p-HD-Kamera und Stereolautsprecher. Microsoft gab an, Teile des Systems, einschließlich des UEFI-Codes, optimiert zu haben, um die Akkulaufzeit zu maximieren, und sagt, dass das Gerät bei normaler Nutzung 16 Stunden lang laufen kann, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Außerdem wurde darauf Wert gelegt, dass die Geräte einfach selbst zu öffnen und zu reparieren sind.Neben dem neuen Surface-Laptop wurden weitere Windows 11 SE-Geräte von Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo und Positivo angekündigt. Alle kosten zwischen 249 und 349 Dollar. Alle neuen Rechner werden nur über beziehungsweise für Bildungseinrichtungen erhältlich sein. Bisher hat der Konzern noch kein Wort darüber verloren, ob es die günstigen Schüler-Laptops auch außerhalb der USA geben soll.