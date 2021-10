Surface Duo: Microsoft Launcher in die Systemsoftware integriert

Microsoft möchte seine Launcher-App in die Systemsoftware des Surface Duo integrieren. Bisher wurde das Programm über den Google Play Store verwaltet. Der Microsoft Launcher besitzt auf dem Surface Duo andere Features, sodass die Umstellung nicht überraschend kommt.

Nicht alle Features für das Surface Duo

Microsoft Launcher: Alternativer Homescreen

Durch die Integration in die Systemsoftware kann der Launcher des Surface Duo zukünftig über die Update-Funktion des Geräts auf dem neuesten Stand gehalten werden. Bislang wurden die Aktualisierungen aus dem Google Play Store heruntergeladen. Einigen Nutzern zufolge (via Windows Central ) soll das nicht mehr möglich sein. Die im Store veröffentlichte App ist nicht mehr mit dem Surface Duo kompatibel und lässt sich nicht länger aktualisieren.Bei Microsoft handelt es sich natürlich nicht um den einzigen Hersteller, der seine mobile Launcher-App in die Systemsoftware einbaut. Viele Unternehmen verwenden einen Startbildschirm, der für die eigenen Geräte ausgelegt ist.Obwohl die für alle Geräte im Play Store angebotene und die auf den Surface Duo verwendete Version des Microsoft Launchers identisch sind, werden auf dem Microsoft-Smartphone manche Funktionen, die noch nicht ausreichend getestet wurden, via Richtlinie deaktiviert.Da sich der Funktionsumfang ohnehin unterscheidet, wäre es denkbar, dass es für die Entwickler einfacher ist, zwei unterschiedliche Versionen der App zu verwalten. Für die nächste Zeit könnten Änderungen geplant sein, die ein neues Rollout-Modell erfordern. Bisher hat Microsoft allerdings noch kein offizielles Statement zu der Umstellung abgegeben.