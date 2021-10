Microsoft plant Surface Billig-Laptop für Schüler mit Windows 11 'SE'

Aus irgendwelchen schwer nachvollziehbaren und vermutlich im Wunsch nach einer guten Partnerschaft mit Intel und dem Versuch einer Vermarktung im Bildungsbereich zu verortenden Gründen plant Microsoft eine Art Surface Netbook mit Chromebook-typischer Technik.

Absolute Basisausstattung, ganz ohne Surface-Anspruch

Wie Windows Central unter Berufung auf seine Quellen berichtet, arbeitet Microsoft derzeit an einem neuen, günstigen Notebook, das wohl hauptsächlich in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eingesetzt werden soll. Das Gerät soll mit einer speziellen Variante von Windows 11 daherkommen, die derzeit unter der Bezeichnung Windows 11 SE entwickelt wird.Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine speziell auf die Bedürfnisse von Schulen ausgerichtete Variante, mit der Microsoft verstärkt mit den vor allem in den USA extrem beliebten Chromebooks mit Google Chrome OS konkurrieren will. Entsprechend sparsam soll wohl auch die Ausstattung des neuen Microsoft-Notebooks mit dem Codenamen "Tenjin" ausfallen.So ist von einem nur 11,6 Zoll großen HD-Display mit 1366x768 Pixeln und wahrscheinlich einem TN-Panel die Rede, während unter der Haube der alte Intel Celeron N4120 aus der "Gemini Lake"-Familie mit seinen vier x86-Kernen und einer für heutige Verhältnisse extrem mageren Leistung seinen Dienst tut. Der CPU stehen immerhin acht Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der interne Speicher wird vermutlich per eMMC angebunden. Der Anspruch, der Marke Surface gerecht zu werden, scheint hier gleich null, ist doch das Display noch nicht einmal im 3:2-Format gehalten.Darüber hinaus gehören ein USB-A- und ein USB-C-Port, ein Kopfhöreranschluss und ein einfacher Stromanschluss zur Ausstattung, so dass vermutlich kein Surface Connect-Port vorhanden ist. Preislich will Microsoft das Surface Laptop "SE" "Tenjin" vermutlich auf dem für günstige Chromebooks üblichen Niveau ansiedeln. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass der Vertrieb zunächst nur in Verbindung mit größeren Bestellungen an Bildungseinrichtungen erfolgen soll, also keine Verfügbarkeit im regulären Einzelhandel zu erwarten ist.Die Entwicklung des noch unterhalb des neuen Surface Laptop Go angesiedelten Surface Laptop "SE" soll soweit abgeschlossen sein. Die Einführung wird daher noch in diesem Jahr erwartet, sofern sich die bisherigen Pläne von Microsoft nicht doch noch kurzfristig ändern.