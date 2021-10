Überraschung: Surface Duo 2 laut Geekbench stärkstes Android-Phone

Microsofts Surface Duo 2 ist vor ein paar Tagen gestartet und die Medienberichte sind bisher eher durchwachsen . Es gibt weiterhin viel Kritik, viele Tester sind enttäuscht - doch die ersten Ergebnisse von Geekbench sprechen eine ganz andere Sprache.

Warten auf "reale" Leistungstest

Technische Daten zum Surface Duo 2 5G Betriebssystem Android 11 Display Dual PixelSense Fusion Display, offen 8,3 Zoll AMOLED, 2688 x 1892 Pixel, Single PixelSense Screen 5,8 Zoll AMOLED, 1344 x 1892 Pixel; 401 ppi, HDR, 100 % SRGB, DCI-P3, 90 Hertz, 800 Nits, Corning Gorilla Glas Victus Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5-RAM Speicher 128/256/512 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 12 MP Weitwinkel, f/1.7, 1.4µm, Dual Pixel PDAF und OIS

12 MP Telephoto, f/2.4, 1.0µm, PDAF, OIS, 2fach optischer Zoom

16 MP Ultraweitwinkel, f/2.2, 1.0µm, 110° Frontkamera 12MP, f/2.0, 1.0µm Sensoren Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor, Fingerabdruck-Sensor Verbindungen 5G, WiFi 6 AX, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, Nano-SIM, e-SIM Satelliten GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS Audio Stereo-Lautsprecher, Dual Mic AI-basierte Rausch- und akustische Echounterdrückung, Wake on Voice (Google Assistant) Akku 4449 mAh, Schnellladen mit 23 Watt Eingabegerät Surface Pen-Support Maße Offen 145,2 x 184,5 x 5,5 mm, Geschlossen 145,2 x 92,1 x 11 mm Gewicht 284 Gramm Preis ab 1599 Euro

Denn laut den Geekbench Android Benchmark-Listen führt das Surface Duo 2 die Benchmark-Tests jetzt mit einem Single-Core-Score von 1.051 und einem Multi-Core-Score von 3.317 an. Damit liegt es vor dem zweitplatzierten Samsung Galaxy S21+ 5G mit 966 Single-Core-Punkten und dem ASUS ROG Phone 3 mit 3.235 Multi-Core-Punkten.Es stellt sich nun also heraus, dass das Duo 2 ein echter Underdog ist. Er könnte sogar der neue "Performance-König der Android-Geräte sein", meint das Online-Magazin Gizmochina . Das wird sich erst zeigen, wenn es direkte Nutzer-Vergleiche gibt. Die reinen Geekbench-Tests können auch trügerische Ergebnisse abliefern: Wer sich noch an den Skandal mit den manipulierten Geekbenchtests von Huawei und Oppo erinnert, weiß, wovon wir reden.Der Benchmarktest führt simulierte Situationen und Belastungen für CPU und GPU durch. Es ist dabei möglich (auch ohne Manipulation), dass die gemessenen Ergebnisse nicht mit der tatsächlichen, realen Leistung übereinstimmen. Wenn man jedoch bedenkt, dass das Duo 2 mit einem Snapdragon 888 Prozessor und 8 GB LPDDR5 RAM ausgestattet ist, sind die Ergebnisse nicht allzu überraschend. Das Galaxy S21+ 5G verwendet den gleichen Prozessor und das Asus ROG Phone 3 den Snapdragon 865+. So lässt sich die Leistung des Duo 2 erklären.Einige Handys mit dem Snapdragon 888 fehlen in der Geekbench-Liste jedoch. Dazu gehört das Samsung Galaxy Z Flip 3. Gleiches gilt auch für Smartphones mit dem neueren Snapdragon 888 Plus. Sie tauchen noch nicht in der Liste auf. Vermutlich dürfte der Spitzenplatz des Microsoft Surface Duo 2 somit nicht allzu lange Bestand haben.