Microsoft: neues Surface Laptop SE 2 mit 'Alder Lake' startet in Kürze

Microsoft hat für Mitte Februar eine Veranstaltung rund um Bildungsthemen angekündigt. Neben den diversen Diensten des Unternehmens wird dort wohl auch Hardware eine Rolle spielen. Gerüchte sprechen davon, dass Microsoft bald ein neues Notebook für Schulen vorstellen will.

Mehr Power unter der Haube dank Intel 'Alder Lake-N'

Wie Kollege Zac Bowden von Windows Central auf Twitter verlauten ließ , plant Microsoft wohl die baldige Vorstellung des Surface Laptop SE 2 . Das Gerät tritt in die Fußstapfen des ersten Modells und dürfte sich einmal mehr ausdrücklich an Bildungseinrichtungen, Schuldistrikte und vielleicht auch Universitäten richten.Dass sich am Design des Surface Laptop SE 2 optisch viel tut, ist wohl eher unwahrscheinlich, schließlich frischt Microsoft seine Hardware-Produkte oft auch über Generationen hinweg nur technisch auf. Denkbar wäre, dass das Gerät zwar wieder ein 11,6 Zoll großes Display bekommt, aber ein Upgrade auf ein IPS- anstatt des sehr einfachen TN-Panels bekommt. Auch eine höhere Auflösung wäre denkbar.Als sicher gilt nach Angaben von Bowden aber, dass sich unter der Haube etwas tut. Angeblich stellt Microsoft mit dem Surface Laptop SE 2 nämlich auf die neuen Intel "Alder Lake-N"-Chips um. Dabei handelt es sich um die gerade erst in den Markt gestarteten neuen Intel-Prozessoren für Low-End-Laptops der unteren Preisklassen. Je Modell bieten die Chips bis zu acht Rechenkerne und maximale Taktraten von bis zu 3,8 Gigahertz.Man darf sich davon allerdings nicht täuschen lassen, da hier kein Big.LITTLE-Konzept verfolgt wird, wie bei den stärkeren Varianten der "Alder Lake"-Familie. Stattdessen werden nur die sogenannten Efficiency-Cores verwendet, wobei auch diese im Vergleich zu den Pentium- und Celeron-Chips der vorangegangenen "Jasper Lake"-Familie einen großen Sprung in Bezug auf die Leistung bieten.Je nach Variante steigt die Verlustleistung allerdings auch auf bis zu 15 Watt, wobei sich die meisten Modelle auf einem niedrigeren Niveau bewegen und somit in Low-End-Geräten wie dem Surface Laptop SE wahrscheinlich auch passiv kühlen lassen.