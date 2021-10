Xbox-Chef Phil Spencer: Die Einkaufstour von Microsoft geht weiter

Der Redmonder Konzern war im Vorjahr für die spektakulärste Übernahme seit langem verantwortlich, denn Microsoft holte sich ZeniMax bzw. Bethesda ins Boot. Es war schon damals klar, dass man damit nicht genug hat und das hat nun Phil Spencer erneut unterstrichen.

Dank Cloud für alle

Microsoft bzw. der Gaming-Sparte des Unternehmens wird schon lange vorgeworfen, dass man im Wettbewerb mit Sony und Nintendo vor allem einen Nachteil hat: fehlende Exklusivspiele. Das hat sich mit der Übernahme von ZeniMax Media nahezu schlagartig geändert, denn damit kamen Studios wie Bethesda, id Software, Arkane und Machine Games in den Besitz von Microsoft gekommen. Das bedeutet, dass damit Spielereihen wie Doom, Wolfenstein, Dishonored, Fallout und The Elder Scrolls künftig Xbox- und PC-exklusiv sind.Und man hat damit nicht genug, wie Microsofts oberster Gamer Phil Spencer nun in einem Gespräch mit dem Wall Street Journal sagte. Spencer meinte, dass man nach wie vor die Augen nach potenziellen Kandidaten offenhalte: "Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die unserer Meinung nach gut zu uns passen, und nach Teams, die gut zu unserer Strategie passen, also sind wir definitiv noch nicht fertig."Spencer sprach auch über andere Aspekte des Gaming-Geschäfts von Microsoft und dazu zählt natürlich vor allem der Fokus auf den Xbox Game Pass sowie Cloud-Gaming. Gerade letzteres sei eine wichtige Trumpfkarte, so Spencer: "Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Cloud langfristig in der Lage sein wird, diese Spiele für wirklich jeden auf der Welt, der spielen möchte, freizuschalten."Cloud ist für einige wohl auch die einzige Möglichkeit, an Xbox-Spiele zu kommen, denn die Lieferprobleme bestehen nach wie vor, so der Microsoft-Manager: "Es ist definitiv wahr, dass eine Xbox Series X oder Series S fast sofort ausverkauft ist, wenn sie in den Regalen steht. Wir arbeiten hart daran, das zu ändern."