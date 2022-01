Wird PlayStation Plus zum "Sony Game Pass"? Phil Spencer meint ja

Der Xbox Game Pass ist eine Erfolgsgeschichte, Microsoft hat mit seinem Spiele-Abonnement einen Dienst geschaffen, der in der Branche konkurrenzlos ist. Sony hat derzeit PlayStation Plus und dieser Dienst soll sich dem Game Pass bald annähern. Kein Wunder, meint Phil Spencer.

Sony wird und muss wohl nachziehen

Spiele-Flatrate jetzt ab 1 Euro ausprobieren!

Auch wenn PlayStation Plus einige Parallelen zum Xbox Game Pass besitzt, hat Microsoft mit seinem Dienst klar die Nase vorne. Das liegt vor allem daran, dass bei Sony die Spiele in der Regel per PS Now-Streaming verfügbar sind. Microsofts Angebot ist deutlich umfangreicher, der Xbox Game Pass bietet in der Ultimate-Variante Konsolen- und PC-Spiele, Streaming gibt es obendrauf.Sony dementiert seit mittlerweile Jahren offiziell, dass etwas wie der Game Pass auch für den PlayStation-Hersteller interessant wäre, doch nun verdichten sich die Hinweise, dass man unter dem Namen Spartacus hinter den Kulissen sehr wohl etwas ähnliches vorbereitet Phil Spencer, Xbox-Chef und sicherlich auch Co-Vater des Game Pass, wundert das nicht im Geringsten, sollte das tatsächlich so kommen. Wie er gegenüber IGN sagte, sei das "unvermeidlich" und auch die "richtige Antwort". Spencer: "Ich will nicht so klingen, als hätten wir alles auf der Xbox gelöst, aber ich denke, die richtige Antwort ist, den Kunden die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu spielen, die sie spielen wollen, wo sie sie spielen wollen und ihnen die Wahl zu lassen, wie sie ihre Bibliothek aufbauen." Außerdem meinte der Microsoft-Manager, dass man den Gamern gegenüber transparent sein sollte, was die Pläne in Bezug auf PC- und Cross-Gen-Initiativen und andere Dinge seien.Der oberste Microsoft-Gamer weiter: "Wenn ich also höre, dass andere Dinge wie den Game Pass machen oder Spiele auf den PC bringen, dann ergibt das für mich Sinn, weil ich glaube, dass das die richtige Antwort ist." Spencer meint, dass es ihm nicht darum gehe, die eigene Strategie zu bestätigen, sondern dass das schlichtweg unvermeidlich sei.Spencer: "Denn ich denke, die richtige Antwort ist, großartige Spiele auf den Markt zu bringen, auf den PC, auf die Konsole, in die Cloud , und sie am ersten Tag im Abonnement verfügbar zu machen."