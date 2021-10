Xbox Fridge: Verpatzter Start, enttäuschte Fans, Microsoft vertröstet

Es ist ein Werbegag, der sich seit Jahren hinzieht, jetzt hatte Microsoft den Xbox Fridge zum echten Produkt gemacht. Statt für Spaß sorgt man bei vielen Fans aber damit für Frust. Der Vorverkauf läuft chaotisch, viele gehen leer aus. Immerhin gibt es Nachschub, das wird aber dauern.

Verwirrung und Frust um den Start

Neue Chance im nächsten Jahr

Microsoft

Wer sich einen Kühlschrank im Xbox-Design wünscht, der kann wohl als echter Fan der Konsole bezeichnet werden. Jetzt hat sich Microsoft bei einigen der treuen Unterstützer ein paar Minuspunkte eingehandelt. Vor Kurzem hatte der Konzern verkündet , dass der Xbox Series X Fridge tatsächlich am 19. Oktober in den Vorverkauf geht. Für Deutschland war der Online-Shop von Gamestop exklusive Anlaufstelle. Den Kühlschrank tatsächlich hier zu bekommen, war aber für viele nicht möglich.Erste Hürde: Microsoft hatte zwar das Datum für den Vorverkauf genannt, doch weder der Konzern noch der Vertriebspartner wollten hier im Vorfeld eine genaue Uhrzeit liefern. Und so hatten sich unter anderem in sozialen Netzwerken schnell Fans zu Wort gemeldet, die ihrem Frust über die Unklarheit zur Verfügbarkeit Luft machten. Um 16:15 verkündete dann der deutschsprachige Xbox-Account plötzlich: "Die Zeit ist gekommen."Auf diese Blitzstart-Ankündigung, die auch einen direkten Kauflink enthielt, folgte dann ein so großer Ansturm auf die Gamestop-Seite, dass diese fast vollständig ihren Dienst versagte. Wie Golem in seinem Bericht schreibt, wurden Aufruf- und Kaufversuche über eine Stunde für die meisten Merchandise-Jäger nur mit Fehlern und Hinweisen zu einer Downtime quittiert. Gegen 17 Uhr konnten die Betreiber den Ansturm mit einer Warteschleife bändigen.Darauf folgte für viele aber keine Erlösung, sondern die endgültige Enttäuschung. Wenige Minuten, nachdem die Seite wieder Käufern Zutritt gewährt hatte, waren die Bestände des Xbox Fridge auch schon restlos ausverkauft.Nach diesem Erlebnis hatte sich gegen Gamestop und Microsoft weitere Wogen der Empörung gerichtet, die Maxi Gräff, Social Lead bei Microsoft Deutschland, mit einem kurzen Kommentar zu glätten versucht: "Es wird mehr geben in 2022!" Microsoft werde auch die Stückzahl im Vergleich mit dem misslungenen Vorverkauf deutlich erhöhen.