Ab Dezember für 99€: Xbox Series X "Mini Kühlschrank" startet wirklich

Das Netz hatte sich über das Design der neuen Xbox-Generation lustig gemacht, Microsoft macht sich aus den Witzen rund um den "Konsolen-Kühlschrank" einen echten Spaß. Der Xbox Series X "Mini Fridge" wird tatsächlich Realität und landet schon in Kürze im Handel.

Aus dem Meme um den Konsolen-Kühlschrank macht Microsoft einen Mini Fridge

Ab Dezember weltweit

Alle Infos zu Hardware, Spielen & Co.

Microsoft

Es ist ein Witz, der schon seit dem Start der Xbox Series X seine Kreise zieht, jetzt wird es aber richtig ernst. Nutzer hatten die neue Konsole wegen des recht kastigen Äußeren mit einem Kühlschrank verglichen, Microsoft hatte diesen Scherz vor genau einem Jahr mit der Weltpremiere eines echten "Xbox Series X Fridge" aufgegriffen. Doch mit der lustigen Promo-Aktion war der Witz für Microsoft offensichtlich noch lange nicht zu Ende erzählt. Bei der diesjährigen E3 hatte man dann einen Mini-Kühlschrank im Xbox Series X-Format angekündigt, jetzt macht man es endgültig offiziell.Wie Microsoft heute in einer Pressemitteilung erläutert , hat man sich für die Produktion des Xbox Series X "Mini Fridge" mit dem Auftragsfertiger Ukonic zusammengetan. Das Ergebnis: ein relativ originalgetreuer Nachbau der Konsole mit entsprechenden LEDs und charakteristischer Lochstruktur auf der Oberseite. Der mattschwarze Mini-Turm soll bis zu 12 Dosen Platz bieten, in zwei Ablagen in der Tür finden außerdem Snacks einen Ablageort. An der Vorderseite platziert man außerdem noch ein USB-Anschluss zum Aufladen von Geräten.Der "Xbox Series X Replica Mini Fridge Thermoelectric Cooler", so der offizielle Produktname, wird ab dem 19. Oktober in den Vorverkauf gehen und soll dann im Dezember bei verschiedenerer Händlern verfügbar sein. Für Deutschland arbeitet man dabei mit Game Stop EU als Vertriebspartner zusammen. Das wahr gewordene Xbox-Meme muss einem dabei 99 Euro wert sein.