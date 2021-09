Rechte-Apostel der Bild klauen Live-TV-Bilder von ARD und ZDF

Der Axel-Springer-Konzern dürfte eigentlich über genügend finanzielle Mittel verfügen, um auf dem neuen Fernsehsender des Flaggschiffes "Bild" einen ordentlichen Wahlabend zu senden. Die Macher kopierten teils aber einfach die Bilder von ARD und ZDF.

Rechtliche Schritte werden geprüft

Es gibt durchaus einige private Angebote, die schlicht nicht über ausreichend Geld verfügen, um sich komplett eigene Daten bei den großen Marktforschungs-Instituten einzukaufen. Da ist es dann relativ normal, dass man unter Berufung auf die öffentlich-rechtlichen Sender die von diesen veröffentlichen Informationen kurze Zeit später wiedergibt.Der neue Bild-Fernsehsender band pünktlich um 18 Uhr aber einfach die Bilder der Konkurrenten in das eigene Fernsehbild ein. Anfangs beschränkte sich die Sache auch auf die Momente, in denen die Diagramme der ersten Prognosen und Hochrechnungen zu sehen waren. Später übertrug Bild-TV auch ein Interview des ZDF mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Besonders dreist wurde es dann um 20:15 Uhr, als man einfach die ersten 15 Minuten der "Berliner Runde" als Live-Kopie auf den eigenen Kanal aufschaltete.Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zeigte man sich ziemlich verwundert über die Sache. "Wir haben keine Vereinbarung mit der Bild zur Übernahme unserer Inhalte. Die Übernahme ist also ohne Absprache mit uns erfolgt", erklärte ein Sprecher des Ersten gegenüber dem Medienmagazin DWDL. Und auch von Seiten des ZDF betonte man, dass man dem Bild-Sender die Nutzung der eigenen Inhalte nicht erlaubt habe. Jetzt wolle man rechtliche Schritte prüfen.Die Sache ist natürlich in zweierlei Hinsicht besonders pikant: Bild gehört schon lange zu jenen Privatmedien, die regelmäßig gegen die Institution der öffentlich-rechtlichen Rundfunkfinanzierung schießen. Außerdem setzte der Axel-Springer-Verlag über Jahre seine Lobbymacht ein, um das Leistungsschutzrecht für Presseverlage durchzudrücken - mit der ständigen Behauptung, Online-Services wie die Google-Suchmaschine würden sich an den Inhalten des Unternehmens bereichern, wenn sie unter Übernahme kurzer Text-Schnipsel auf die Anbieter verlinken.