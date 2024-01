Tatort: Dolby Surround-Tonpanne machte ARD-Krimi zum Stummfilm

Man muss hier wohl kaum erklären, was für eine Institution der Tatort im Ersten ist, Millionen Menschen versammeln sich jeden Sonntagabend zum Krimi schauen. Doch zuletzt mussten sich viele Zuseher wundern, weil der Tatort minutenlang ohne Ton gesendet wurde.

ARD

"Religion" Tatort mit ungewohnten Problemen

Zusammenfassung Tatort im Ersten als Institution für Millionen am Sonntagabend

Tatort-Folge "Zerrissen" hatte minutenlang keinen Ton

ARD bestätigte Tonprobleme und verwies auf Mediathek

Technische Panne betraf Dolby Surround-Sound, nicht Stereo

Ton-Ausfall dauerte neun Minuten und war bundesweit

Quotenabsturz durch Tonpanne laut Medienmagazin DWDL

Zuschauer wechselten zu RTL und Dschungelcamp statt Tatort

Spötter werden an dieser Stelle vielleicht anmerken, dass es im Hinblick auf die Spannung nicht viel ausmacht, wenn man zehn Minuten lang keinen Ton beim Tatort zu hören bekommt, weil es ohnehin nicht viel Handlung gibt. Wir machen das selbstverständlich nicht, denn schließlich hat der Tatort mehr fanatische Gläubige als Bayern streng religiöse Katholiken.Diese mussten bei der Heiligen Messe aus Stuttgart (Titel: "Zerrissen") am Sonntagabend eine böse oder besser gesagt stumme Überraschung erleben: Denn in den ersten etwa zehn Minuten gab es beim Dolby Surround-Sound einen Fehler. Diesen bestätigte das Erste auch auf Twitter und schrieb: "Wir bitten um Entschuldigung für die Tonprobleme. Den #Tatort in ganzer Länge und mit vollem Ton findet ihr in der #ARDMediathek."Eine Sprecherin der ARD teilte später mit, dass das Problem knapp neun Minuten gedauert habe und bundesweit bestand. Konkret schuld war der Center-Kanal, auf diesem sind in der Regel die Stimmen bzw. Dialoge zu hören. Wer hingegen den Tatort in Stereo-Ton konsumierte, merkte von diesen technischen Problemen nichts.Betroffen waren aber wesentlich mehr Zuseher, als man denken könnte: Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, hat die Panne der ARD eine "enorme Menge" an Publikum gekostet. Im Rahmen der Quoten-Auswertung "All Eyes On Screens" heißt es, dass der Tatort in den erfassten Haushalten sowie den ersten Minuten einen gewaltigen Absturz erleben musste.Die Zuschauer schalteten um oder aus und davon erholte sich der Krimi auch nicht wieder. Durchaus interessant ist dabei, wohin jene Zuseher gewechselt sind, die nicht den Aus-Knopf gedrückt haben, nämlich in Richtung RTL und Dschungelcamp.