ARD und ZDF starten offiziell ihr gemeinsames "Streaming-Netzwerk"

Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten Deutschlands haben viele Jahre bei ihren Mediatheken ihr jeweils eigenes Süppchen gekocht. Doch das war weder zeitgemäß noch für Gebührenzahler nach­voll­zieh­bar. Diese Zweigleisigkeit endet nun offiziell.

"Gemeinsames Streaming-Netzwerk steht"

Zusammenfassung ARD und ZDF gründen gemeinsames Streaming-Netzwerk

Mediatheken bieten nun modernere Such- und Empfehlungstechnologien

Inhalte des jeweils anderen Anbieters bereits seit Monaten verfügbar

Wechselseitige Empfehlungen aus Genres wie Serien, Filme, Dokus

Inhalte von Funk, Phoenix, Arte und 3sat ebenfalls verfügbar

Engere Zusammenarbeit mit weiteren öffentlich-rechtlichen Partnern

Einfacher und komfortabler Zugang zu öffentlich-rechtlichen Angeboten

Das soll nun der Vergangenheit angehören, denn wie die Medienseite DWDL berichtet, haben ARD und ZDF heute per gemeinsamer Pressemitteilung verkündet, dass das "gemeinsame Streaming-Netzwerk steht." Weiter schreiben die beiden Sender bzw. Senderverbände: "Mit gemeinsamen, modernen Such- und Empfehlungstechnologien ermöglichen ihre Mediatheken jetzt einen komfortablen Eintritt in einen großen öffentlich-rechtlichen Inhalte-Kosmos."Allerdings ist das wohl eher PR als tatsächlich eine echte Neuerung, denn wenig später ist zu lesen: "Schon seit einigen Monaten kann man in beiden Mediatheken Inhalte des jeweils anderen Anbieters finden und abspielen, also ZDF-Inhalte in der ARD Mediathek und umgekehrt".Dennoch machen die beiden Mediatheken einen Schritt in Richtung echter Gemeinsamkeit, denn beide empfehlen wechselseitig Inhalte aus den wichtigsten Genres wie etwa Serien, Filme, Dokumentationen, Information, Kultur und Wissenschaft. ARD und ZDF sprechen hier von einem "großen öffentlich-rechtlichen Inhalte-Kosmos" und einem "Herzstück des gemeinsamen Streaming-Netzwerks".Neben den Inhalten von ARD und ZDF finden die Nutzer auch Sendungen von Funk, Phoenix, Arte und 3sat, laut den beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten kann man sich auch eine engere Zusammenarbeit mit weiteren öffentlich-rechtlichen Partnern auch im europäischen Ausland vorstellen.Die Verantwortlichen sind natürlich voll des Lobs für die Neuerungen. So sagte ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Das Streaming-Netzwerk ist jetzt für die Nutzerinnen und Nutzer konkret erlebbar. Es bietet einen leicht zugänglichen öffentlich-rechtlichen Kosmos, der hochwertige Inhalte und einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten und Technik verbindet."Sein ARD-Pendant Kai Gniffke: "Wir wollen, dass Menschen so einfach und komfortabel wie möglich die digitalen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland nutzen können. Wir bieten mehr Information, Kultur, Unterhaltung und Wissen als jeder andere Streaming-Anbieter und nie war es einfacher, all das zu erleben."