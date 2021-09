Microsoft startet PowerToys 0.46 Preview mit vielen Verbesserungen

Microsoft hat ein großes Vorschau-Update für die Tool-Sammlung Power­Toys für Windows veröffentlicht. Neben einer Reihe von Verbesserungen beinhaltet das Update eine aktualisierte Videokonferenz-Stummschaltung - das kann das Arbeiten wirklich erleichtern.

Überarbeitetes Tool kehrt zurück

Diese Version enthält zudem folgenden Änderungen:

Der vertikale Versatz der Symbolleiste oben rechts wurde behoben, damit die Benutzer andere Anwendungsfenster schließen können.

Kompatibilitätsprobleme für bestimmte Systeme beim Kompilieren aus dem Quellcode behoben.

Die Toolbox bleibt nun nicht mehr auf dem Bildschirm bestehen.

Die Stummschaltung des Mikrofons beim Ändern der Position der Symbolleiste für die Stummschaltung von Videokonferenzen wurde aufgehoben.

Die Stummschaltung der Videokonferenz wurde zum Fenster "Willkommen bei PowerToys" hinzugefügt.

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Microsofts Tool-Sammlung

Die neue Versionsnummer lautet 0.46 und die Aktualisierung bringt dieses Mal eine lange Liste an Änderungen mit sich. Neuerungen zum Ausprobieren sind in dieser Version nur begrenzt dabei, denn im Grunde handelt es sich nur um Überarbeitungen. Die neueste Version enthält ein angekündigtes Tool für die Stummschaltung von Videokonferenzen, das globale Audio- und Videokontrollen für Videogesprächsanwendungen mit Kameras und Mikrofonen bietet.Die neue Version behebt zudem auch eine Reihe von Problemen mit der mittlerweile recht Sammlung von Dienstprogrammen. "Video Conference Mute" tauchte bereits in früheren Builds von PowerToys auf. Die Option wurde aber nach Problemen wieder entfernt und kehrt nun nach einer gründlichen Überarbeitung zurück. Dem Tool wurde jetzt besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht, da durch die Corona-Krise viel mehr Menschen Videoanrufe nutzen.Die kompletten Release Notes stehen bei Github auf der Projektseite zur Verfügung.