Diablo 2 Resurrected: Blizzard kündigt den Start der Open Beta an

Die offene Beta des Remastered-RPGs Diablo 2: Resurrected startet bereits in dieser Woche. Blizzard gibt bekannt, dass Vorbestellter des Titels ab dem 13. August einen Frühzugang erhalten werden. Eine Woche später öffnen sich die Höllentore für eine breitere Masse an Spielern.

Abenteuer mit fünf Klassen in zwei Akten und im Multiplayer

Diablo-Fans können sich Freitag den 13. rot im Kalender anstreichen. Ab 19 Uhr deutscher Zeit wird Blizzard seine neu aufgelegte Version des im Jahr 2000 veröffentlichten Action-Rollenspiels als grafisch und akustisch überarbeitetes Remaster in die erste offene Beta schicken. Mit Ausnahme der Nintendo Switch wird Diablo 2: Resurrected zum Ende der Woche sowohl für den Windows-PC, als auch für Konsolen einen Early Access anbieten.Die Open Beta wird dabei vorerst nur für Vorbesteller des Spiels oder der angebotenen Prime Evil Collection zur Verfügung stehen. Ab dem 20. August, ebenfalls um 19 Uhr, können sich dann alle Spieler einen ersten Einblick verschaffen. Offiziell werden die Beta-Server am 23. August abgeschaltet, während der Release von Diablo 2: Resurrected weiterhin für den 23. September 2021 angedacht ist.Inhaltlich wird die öffentliche Testphase auf den ersten ("Das verborgene Auge") und zweiten Akt ("Das Geheimnis der Vizjerei") des RPGs beschränkt. Dafür stehen im Gegensatz zur vergangenen Alpha-Phase deutlich mehr Klassen zur Verfügung, fünf Stück an der Zahl. Neu hinzugekommen sind unter anderem der Druide und Paladin. Den Zugriff auf Assassinen und Totenbeschwörer verwehrt Blizzard jedoch weiterhin.Neben dem Einzelspieler-Modus wird die Open Beta von Diablo 2: Resurrected einen Multiplayer- und PvP-Modus für bis zu acht Spieler mitbringen. Ebenso bestätigt Blizzard die plattformübergreifende Speicherung des Fortschritts, womit - eine entsprechende Vorbestellung auf allen Plattformen vorausgesetzt - der einfache, nahtlose Wechsel zum Beispiel zwischen dem PC und der Xbox Series X oder PlayStation 5 (PS5) erfolgen kann.Ob Blizzard vor dem Release von Diablo 2: Resurrected im September ein weiteres Beta-Wochenende plant, ist bisher nicht bekannt.