Diablo 2: Resurrected - Start des ersten Alpha-Tests steht kurz bevor

Es gibt viele Blizzard-Spiele, die das Wort Kult rechtfertigen, Diablo 2 ist aber vielleicht jener Titel, der in einer solchen Kult-Rangliste ganz oben steht. Entsprechend groß sind die Erwartungen an Diablo 2: Resurrected und am Wochenende kann man sich ein erstes Bild davon machen.

Hoffentlich kein zweites Reforged

Blizzard

Blizzard hat vor mittlerweile fast neun Jahren Diablo 3 auf den Markt gebracht und arbeitet derzeit am Nachfolger Diablo 4. Beide Spiele mussten und müssen sich aber am zweiten Teil des Action-Rollenspiels messen, denn dieses bleibt für viele Fans in Sachen Gameplay das Maß aller Dinge. Grafisch ist es aber natürlich schon lange nicht mehr zeitgemäß und das ist auch der Grund, warum Blizzard unter dem Titel Diablo 2: Resurrected ein umfassendes Remaster vorbereitet.Blizzard darf sich dieses Mal keinen Ausrutscher leisten. Das liegt nicht nur am "Ausgangs­ma­te­ri­al" Diablo 2, sondern auch dem Umstand, dass der Entwickler ein mit ähnlich großer Spannung erwartetes Remaster von Warcraft 3 mit dem Untertitel Reforged vor gut einem Jahr richtig vermasselt hat.Am Wochenende werden sich einige ausgewählte Nutzer dann davon überzeugen können, ob Blizzard bei Diablo 2: Resurrected auf dem richtigen Weg ist. Denn am Freitag, 16 Uhr beginnt die erste Technical Alpha für PC-Einzelspieler, dieser allererste Test endet am Montag, 19 Uhr (mitteleuropäischer Zeit).Anmelden kann man sich dafür auf dieser Seite , doch die vielen Interessenten seien vorgewarnt: Die Anzahl der Spieler, die dafür ausgewählt werden, ist stark begrenzt. Die Vergabe der Plätze für die technische Alpha erfolgt zufällig, wer Glück hat, wird zum Start per Mail informiert, wie man daran teilnimmt.Die technische Alpha wird drei von insgesamt sieben Klassen bieten, nämlich Amazone, Zauberin und Barbar. Spielbar sind die ersten beiden ("Das Verborgene Auge" und "Das Geheimnis der Vizjerei") von insgesamt fünf Akten.