Sponsoren lassen Activision Blizzard fallen wie eine heiße Kartoffel

Mit Rücktritten, Untersuchungen und Beteuerungen versucht Activision Blizzard derzeit, den Belästigungs- und Diskriminierungsskandal in den Griff zu bekommen, doch Partner sind davon offenbar nicht beeindruckt. Nun bereiten weitere Sponsoren ihren Rückzug vor.

Overwatch League verliert Sponsoren

"Weitere" deshalb, weil bereits vor einigen Tagen T-Mobile bekannt gegeben hat, dass man vorerst nichts mit Activision Blizzard zu tun haben möchte. Nun folgen zwei weitere Schwergewichte, denn wie die Washington Post berichtet, haben der Getränke-Gigant Coca-Cola und Versicherungsriese State Farm bekannt gegeben, dass sie einen Rückzug als Sponsoren der Overwatch League mehr als nur in Erwägung ziehen.Beide Unternehmen gelten als absolute Großmächte in Sachen Sponsoring, haben also besonders fette Marketing-Budgets. Doch angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe überdenken derzeit beide, sich als Partner der Overwatch League temporär oder auch ganz zurückzuziehen.Ein State Farm-Sprecher teilte mit, dass man seine "begrenzte Marketingbeziehung" mit der Overwatch League neu bewerten wolle und hat de facto auch schon reagiert: So wurden diese Woche bereits alle Anzeigen von Matches zurückgezogen, damit ist das Aus für die Kooperation im Grunde bereits besiegelt.Coca-Cola äußerte sich etwas zurückhaltender und ließ ausrichten, dass man über die Vorwürfe Bescheid wisse und mit "unseren Partnern bei Blizzard" zusammenarbeite, "während wir für einen Moment einen Schritt zurücktreten, um zukünftige Pläne und Programme zu überdenken."Für den Groß-Publisher sowie das Spiel selbst kommen die Ankündigungen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Denn die Overwatch League hat nach rund einjähriger Pause eine baldige die Rückkehr zu Live-Events vor Ort angekündigt, im September sollen Playoffs und die Grand Finals stattfinden.