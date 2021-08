Xiaomi Mi Mix 4: Mega-Leak bringt nahezu alle Details zum Vorschein

Vorab der Präsentation am 10. August sind nahezu sämtliche technische Daten und Bilder des neuen Xiaomi Mi Mix 4 geleakt. Das 6,67 Zoll große High-End-Smartphone erhält einen Snapdragon 888+-Antrieb und dank neuer Unter-Display-Kamera einen "lochfreien" OLED-Bildschirm.

Xiaomi Mi Mix 4: Die ersten Teaser-Trailer des Smartphones sind da

FHD+-Display mit bis zu 120 Hz, Dolby Vision und Co.

Schneller 3,0-GHz-Prozessor, Unter-Display-Kamera und 5x-Zoom

Xiaomi

Konnte der chinesische Hersteller die Leaks zum Xiaomi Mi Mix 4 in den letzten Wochen und Monaten nahezu unterbinden, sickert nur einen Tag vor dem Launch-Event der unter Verschluss stehende "Reviewers Guide" (via Gizmochina ) im Netz durch, der vorab ausgewählten Testern des Smartphones ausgehändigt wurde. Aus ihm gehen nicht nur offizielle Bilder hervor, sondern auch die detaillierten Spezifikationen des Android-Smartphones . Im Vorfeld diskutierte Gerüchte werden somit größtenteils bestätigt.Im 6,67-Zoll-Format wird das Xiaomi Mi Mix 4 über ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln, einer 10-bit-Farbtiefe und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz verfügen. Außerdem soll der mit einer Abtastrate von 480 Hz ausgestattete Touchscreen Features wie Dolby Vision und HDR10+ unterstützen. Geschützt wird das Display durch Cornings verbessertes Gorilla Glass Victus, welches abseits davon auch in den neuen Galaxy Z Fold 3- und Flip 3-Modellen von Samsung zum Einsatz kommen wird.Für den Antrieb soll der neue Qualcomm Snapdragon 888+ sorgen, ein Achtkern-Chip mit einer Taktrate von bis zu 3,0 GHz. Ihm zur Seite stehen LPDDR5-Arbeitsspeicher (RAM) und UFS 3.1-Speicher, zu denen noch keine Kapazitäten bekannt gegeben wurden. Als Kamera-Highlight setzt das Xiaomi Mi Mix 4 an der Vorderseite auf eine Unter-Display-Cam (UDC), die eine loch- und notchfreie Front ermöglicht. Im Gegensatz zur niedrigauflösenden 4-MP-Kamera von Samsung sollen hier hingegen bis zu 20 Megapixel bei einer Pixelgröße von 1,6 Mikrometer möglich sein.An der Rückseite hingegen wird ein Triple-Kamera-System mit einem 108-Megapixel-Sensor (Samsung Isocell Bright HMX) nebst Ultraweitwinkel- und 5x-Zoom-Linsen mit 13 Megapixeln respektive acht Megapixeln zum Einsatz kommen. Zu den weiteren Eckdaten des Xiaomi Mi Mix 4 gehören ein 4500-mAh-Akku mit 120-Watt-Schnellladung (50 Watt kabellos), Hi-Res-Audio mit Harman Kardon-Lautsprechern, Ultrabreitband (UWB), 5G-Modem , Wi-Fi 6, NFC und ein knapp 225 Gramm schweres, nach IP68 wasserdichtes Gehäuse in den Farben Grau, Weiß oder Schwarz.Zu den möglichen internationalen und somit auch europäischen Varianten des Xiaomi Mi Mix 4 mit MIUI 12.5 ( Google Android 11 ) liegen noch keine Informationen vor. Ebenso fehlen bisher die Preisangaben aus dem asiatischen Raum. Die via Weibo geleakten Details wurden zudem mittlerweile gelöscht.