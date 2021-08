Samsung Galaxy Z Fold 3: Alle technischen Details des Falt-Phones

In wenigen Tagen feiert das Samsung Galaxy Z Fold 3 seine Premiere. Noch vor dem Unpacked-Event am 11. August erreichen uns exklusiv die finalen technischen Spezifikationen des Foldable-Smartphones inklusive detaillierter Angaben zur neuen Unter-Display-Kamera.

Hohe Performance dank Snapdragon 888, 12 GB RAM und 5G

Samsung verzichtet auf ein Megapixel-Feuerwerk

Technische Daten für das Samsung Galaxy Z Fold3 5G Betriebssystem Google Android 11, OneUI 3.1 Display 7,6 Zoll faltbar, 2208 x 1768 Pixel, 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz, 6,2 Zoll Super AMOLED (2260 x 832 Pixel, 387 ppi) Prozessor Qualcomm Snapdragon 888, Kryo 680, 5 nm Prozesstechnologie, 64-Bit (1x 2.84 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.80 GHz) Speicherkapazität 256/512 GB UFS 3.1 Arbeitsspeicher 12 GB LPDDR5 Hauptkamera Triple-Cam, 12 MP (Hauptkamera, f/1.8, 78°, 1.4 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelkamera, f/2.2, 123°, 1.12 µm, FF) + 12 MP (Zoomobjektiv, f/2.4 1.0 µm, OIS) Frontkamera Dual-Cam, 4 MP (Under-Display, f/1.8, 2.0 μm) + 10 MP (Cover, f/2.2, 1.22 μm) Video 7680 x 4320 Pixel (8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (Full-HD), 1280 x 720 Pixel (HD) Besonderheiten Fingerprintsensor, Gesichtserkennung, GPS, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Technologie, Geo-Tagging, IPx8 Sensoren Beschleunigung, Fingerabdrucksensor, Gyro-Sensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor SIM-Karten 2x Nano-SIM + eSIM Verbindungen 4G (LTE), 5G, Bluetooth 5.0, WLAN AX, NFC, USB Typ C Farben Phantom Green, Phantom Black, Phantom Silver Akku 4400 mAh, Schnellaufladung, kabelloses Laden Maße 158,2 x 128,1 x 6,4 mm, Geschlossen 158,2 x 67,1 x 14,4 mm Gewicht 271 Gramm

Beim Kauf einen Gratis-Wireless-Charger sichern!

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 5G wird die faltbaren Smartphones des südkoreanischen Herstellers in diesem Jahr als Flaggschiff anführen. Aus den uns vorliegenden technischen Daten gehen zwei Dynamic AMOLED-Displays hervor. An der Außenseite werden 6,2 Zoll mit einer Auflösung von 2268 x 832 Pixel geboten, während der aufklappbare Phablet-Bildschirm im Inneren eine Diagonale von 7,6 Zoll bei 2208 x 1768 Pixeln aufzeigt. Beide Displays erreichen somit eine Pixeldichte von mehr als 370 ppi und verfügen jeweils über eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz sowie einem Schutz mit Cornings Gorilla Glass Victus.Im Vergleich zum älteren Gorilla Glass 6 soll die Victus-Generation doppelt so kratzfest sein. Ebenso verspricht Samsung , dass man das verwendete Scharnier des Fold 3 rigoros getestet habe und bis zu 200.000 Klappvorgänge sorgenlos möglich sein sollen. Das entspricht einer Durchführung von mehr als 100 Klappvorgängen pro Tag in einem Zeitraum von 5 Jahren.Um den Hauptantrieb kümmert sich der Qualcomm Snapdragon 888 mit acht Rechenkernen (Octa-Core) und einer Taktrate von bis zu 2,84 GHz. Weiterhin werden 12 GB Arbeitsspeicher an Bord sein, während der interne Flash-Speicher wahlweise mit 256 GB oder 512 GB bestückt wird. Eine Speichererweiterung - z.B. per MicroSD-Karte - ist hingegen nicht möglich.Zu den weiteren Eckdaten gehören Schnittstellen und Funkverbindungen wie USB-C, WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 und NFC. Wie erwartet erscheint das Samsung Galaxy Z Fold 3 zudem mit einem zeitgemäßen 5G-Modul . Ebenso mit von der Partie: S-Pen-Unterstützung, IPX8-Wasserschutz, Wireless-Charging und Dolby Atmos-Lautsprecher.Bekanntlich wird das Galaxy Z Fold 3 über insgesamt fünf Kameras verfügen. An der Rückseite setzt Samsung auf drei 12-Megapixel-Sensoren inklusive Ultra-Weitwinkelkamera (123 Grad) und Zoomobjektiv (2x). Das Hauptaugenmerk dürfte jedoch in diesem Jahr auf den zwei Selfie-Kameras liegen, vor allem auf der neuen Unter-Display-Kamera (UDC). Diese bietet im aufgeklappten Zustand des faltbaren Smartphones eine Auflösung von vier Megapixeln, eine f/1.8-Blende und durchaus große Pixel mit zwei Mikrometern. Die Selfiecam an der Außenseite (Cover) bietet eine Auflösung von zehn Megapixeln. Zusätzliche Details zu den Kameras findet ihr im unten aufgeführten Datenblatt.Weiterhin gehen aus den technischen Daten des Samsung Galaxy Z Fold 3 ein 4400-mAh-Akku und ein Gewicht von stolzen 271 Gramm hervor. Zudem sollen die Foldables in den Farben Silber, Schwarz und Grün erscheinen und Google Android 11 samt OneUI 3.1-Oberfläche verwenden. Die offiziellen Preise wurden seitens Samsung noch nicht kommuniziert. Zurückliegenden Leaks zufolge sollte man jedoch mit mindestens 1899 Euro rechnen. Das Unpacked-Event kann am 11. August 2021 ab 16 Uhr im Livestream mitverfolgt werden.