Xiaomi OLED-TVs: Neue Gaming-Fernseher erscheinen am 10. August

Der chinesische Hersteller Xiaomi wird sich am 10. August nicht nur der Vorstellung neuer Smartphones und -Tablets widmen, sondern auch ein neues OLED-TV-Lineup präsentieren. Im Vorfeld gewährt man einen Ausblick auf die 4K-Fernseher, die vor allem Gamer ansprechen dürften.

Xiaomi spricht mit neuen OLED-TVs vor allem Gamer an

Xiaomi

Nach bekannter Manier stimmt Xiaomi seine chinesische Anhängerschaft bereits im Vorfeld des offiziellen Launch-Events am morgigen 10. August 2021 auf neue Produkte ein, unter denen sich allem Anschein nach neue OLED-Fernseher befinden werden. Zwar behält man die detaillierten Spezifikationen unter Verschluss, lässt Interessierte jedoch mit einer Angabe zwischen den Zeilen lesen. So bestätigt das Unternehmen zum Beispiel die Verwendung der Nvidia G-Sync-Technologie.Damit fallen die neuen Xiaomi OLED-TVs aller Voraussicht nach in die Kategorie der so genannten "Big Format Gaming Displays" (BFGD), welche seitens Nvidia diverse Anforderungen erfüllen müssen. Die 4K-Fernseher dürften demnach über mehr als 75 Hz, eine zeitgemäße HDR-Funktion, geringe Latenzen (Input Lag) und die ULMB-Technik (Ultra Low Motion Blur) verfügen. Letztere soll unter anderem die Bewegungsunschärfe und das Ghosting in Spielen minimieren, wenn sich Objekte auf dem Bildschirm schnell bewegen.Sollte sich Xiaomi mit seinen neuen OLED-Fernsehern wirklich voll und ganz auf Spieler konzentrieren, dürfte man nicht nur Gaming-PC-, sondern vor allem auch Konsolen-Besitzer mit den neuen Modelle abholen. HDMI 2.1 und eine Bildwiederholrate von bis zu oder mehr als 120 Hz wären das Optimum, um die Anforderungen der Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) zu erfüllen. Gleiches gilt für einen damit verbundenen Low-Latency-Modus (LLM) und eine variable Bildwiederholrate (engl. Variable Refresh Rate, kurz VRR).Fraglich ist, ob Xiaomi seine OLED-TVs auch in Deutschland anbieten wird. Hierzulande werden neben günstigen LED-Modellen auch der Xiaomi Mi TV Q1 als QLED-Fernseher und ein Curved-Gaming-Monitor (34 Zoll) verkauft.