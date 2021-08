Samsung Galaxy Z Flip 3: Alle technischen Details des Klapp-Phones

Neben dem Galaxy Z Fold 3 wird das neue Galaxy Z Flip 3 als vertikal aufklappbares Smartphone am 11. August 2021 im Mittelpunkt von Samsungs Unpacked-Event stehen. Wir liefern euch vorab exklusiv auch zu diesem exotischen Modell ausführliche technische Spezifikationen.

Stabiles Gehäuse mit Aluminiumrahmen und Snapdragon 888-Antrieb

Samsung verzichtet auf Wi-Fi 6 und setzt auf eine Dual-Kamera

Technische Daten für das Samsung Galaxy Z Flip3 5G Betriebssystem Google Android 11, OneUI 3.1 Display 6,7 Zoll faltbar, 2640 x 1080 Pixel, 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz

ext. Display: 1,9 Zoll, 260 x 512 Pixel) Prozessor Qualcomm Snapdragon 888, Kryo 680, 5 nm Prozesstechnologie, 64-Bit (1x 2.84 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.80 GHz) Speicherkapazität 128/256 GB UFS 3.1 Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5 Hauptkamera Dual-Cam, 12 MP (Hauptkamera Wide, f/1.8, 78°, 1.4 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Wide, f/2.2, 123°, 1.12 µm, FF) Frontkamera 10 MP (f/2.4, 1.22 µm, 80°) Video 7680 x 4320 Pixel (8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (Full-HD), 1280 x 720 Pixel (HD) Besonderheiten Side-Fingerprintsensor, Gesichtserkennung, GPS, Stereo-Lautsprecher, Geo-Tagging, IPx8 Sensoren Beschleunigung, Fingerabdrucksensor, Gyro-Sensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor SIM-Karten Nano-SIM + eSIM Verbindungen 4G (LTE), 5G, Bluetooth 5.0, WLAN AC, NFC, USB Typ C Farben Phantom Black, Cream, Lavender Akku 3300 mAh, Schnellaufladung, kabelloses Laden Maße 166 x 72,2 x 6,9 mm Gewicht 183 Gramm

Beim Kauf einen Gratis-Wireless-Charger sichern!

Samsung kann nicht nur horizontal, sondern auch vertikal falten. In Anlehnung an die früheren Klapphandy-Klassiker geht die Flip-Familie der Südkoreaner in der nächsten Woche bereits in die dritte Generation. Das Galaxy Z Flip 3 5G wird über zwei Displays verfügen. Während an der Außenseite wichtige Informationen und Benachrichtigungen auf einem kompakten 1,9-Zoll-Bildschirm mit 512 x 260 Pixeln zu sehen sind, bietet das Android-Smartphone im aufgeklappten Zustand ein 6,7-Zoll-Display mit Dynamic AMOLED 2X-Technologie und einer FHD+-Auflösung von 2640 x 1080 Pixeln samt einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.Der Hersteller verspricht - wie auch für das Galaxy Z Fold 3 - mit dem Corning Gorilla Glass Victus einen besonders hohen Schutz gegen Kratzer und Stöße zu bieten. Im Vergleich zum älteren Gorilla Glass 6 soll die Kratzfestigkeit verdoppelt worden sein. Parallel dazu konnte Samsung das Scharnier des Galaxy Z Flip 3 verstärken und spricht hier von 200.000 sorgenlosen Klappvorgängen. Wer das Smartphone täglich 100 Mal auf- und zuklappt, soll mit einer Lebensdauer von mehr als 5 Jahren rechnen können. Weiterhin ist das Flip 3 nach IPX8-Standard gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.Unter der Haube des klapp- bzw. faltbaren Smartphones werkelt ein Qualcomm Snapdragon 888-Prozessor mit acht Rechenkernen, Kryo-680-Architektur und einer Taktrate von bis zu 2,84 GHz. Ihm zur Seite stehen 8 GB Arbeitsspeicher und ein interner Flash-Speicher mit einer Kapazität von wahlweise 128 GB oder 256 GB. Ähnlich des Galaxy Z Fold 3 gilt auch für das Z Flip 3: Eine Speichererweiterung via MicroSD-Karte ist nicht möglich. Wer mehr Kapazität benötigt, muss also mit seinen Daten auf die Cloud ausweichen.Aus dem uns vorliegen Datenblatt gehen weiterhin ein seitlich angebrachter Fingerabdruck-Sensor und Schnittstellen sowie Funkverbindungen wie USB-C, WLAN-ac, Bluetooth 5.0 und NFC hervor. Gefunkt wird über 4G LTE sowie 5G und neben einer eSIM findet auch eine klassische Nano-SIM (4FF) im Gerät Platz. Der Akku wird zudem mit 3300 mAh bemessen und verfügt über eine kabelgebundene sowie kabellose Schnellladefunktion. Hinsichtlich der Kameras setzt Samsung auf ein Dual-Cam-System mit 12-Megapixel-Sensoren für Weit- und Ultraweitwinkel an der Rückseite sowie einer einzelnen Selfie-Kamera mit zehn Megapixeln im Innenraum des neuen Galaxy Z Flip 3.Das Samsung Galaxy Z Flip 3 wird am 11. August 2021 in den Farben Schwarz, Cream (Elfenbein / Gold) und Lavendel vorgestellt. Die Preise starten voraussichtlich ab 1099 Euro.