Offizielle Roadmap: Xiaomi äußert sich zu MIUI- und Android-Updates

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi äußert sich zu anstehenden Sicherheits- und Android-Updates seiner beliebten Mi-, Redmi und Poco-Modelle. Die Roadmap verspricht Nutzern die MIUI-Aktualisierungen für mindestens zwei bis drei Jahre, vorrangig in jedem Quartal.

Bis zu drei Jahre Updates und Infos zu Android 12

Monatliche Sicherheits-Updates für Smartphones mit Android One

Mi A3

Mi A2

Mi A2 Lite

Quartalsweis Sicherheits-Updates für Smartphones mit MIUI

Mi-Familie: Mi 10T Pro, Mi 10 T, Mi 10T Lite, Mi 10i, Mi 9T Pro, Mi PLAY, Mi 10, Mi 10 lite 5G, Mi 10 Pro, MI 9, Mi 9 Lite, MI 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi A3, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, MIX 3, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Ultra

Mi 10T Pro, Mi 10 T, Mi 10T Lite, Mi 10i, Mi 9T Pro, Mi PLAY, Mi 10, Mi 10 lite 5G, Mi 10 Pro, MI 9, Mi 9 Lite, MI 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi A3, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, MIX 3, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Ultra Redmi-Familie: Redmi 7A, Redmi Go, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 10X 4G, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi 8A Pro, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A, Redmi 9AT, Redmi 9i, Redmi 9C, Redmi 9C NFC, Redmi Go, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9S, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S,Redmi 9T,Redmi Note 10T 5G,Redmi Note 10 Pro Max

Redmi 7A, Redmi Go, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 10X 4G, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi 8A Pro, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A, Redmi 9AT, Redmi 9i, Redmi 9C, Redmi 9C NFC, Redmi Go, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9S, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S,Redmi 9T,Redmi Note 10T 5G,Redmi Note 10 Pro Max Poco-Familie: POCO C3, POCO F2 Pro, POCO M2, POCO M2 Pro, POCO X2, POCO X3, POCO X3 NFC

Die beliebten Modelle jetzt stark reduziert!

Xiaomi

Die Auswahl an Xiaomi-Smartphones ist in den letzten Jahren stark angewachsen und mittlerweile sogar in Deutschland kaum noch überschaubar. Dass der Hersteller jetzt über seine Strategie hinsichtlich kommender Software-Updates spricht, bringt dabei zumindest etwas Licht ins Dunkel. Die offizielle Roadmap zeigt, dass Xiaomi zwischen monatlichen und quartalsweisen Updates unterscheidet und sich nur zu planbaren Sicherheitspatches äußert.Als Kernaussage gibt das Unternehmen zu verstehen: "Wir veröffentlichen monatliche und vierteljährliche Sicherheitspatch-Updates für Xiaomi-Geräte für mindestens zwei Jahre nach der Markteinführung des Produkts." Ein genaues Zeitfenster für die jeweiligen Aktualisierungen gibt man jedoch nicht bekannt, um mögliche Verzögerungen bereits im Vorfeld mit einzuplanen. Fest steht auch, dass einige Modelle, wie zum Beispiel die der Xiaomi Mi 11- und Redmi Note 10-Familie, sogar drei Jahre lang mit neuer Firmware versorgt werden.Für gleiche Geräte wurde auch das Update auf Google Android 12 bereits bestätigt. Generell bietet Xiaomi seine optimierte MIUI-Oberfläche in den kommenden Versionen zusätzlich für die älteren Betriebssysteme Android 11 und Android 10 an. Das gilt auch für das erwartete MIUI 13, das aller Voraussicht nach im August 2021 vorgestellt werden soll. Somit kommen auch Xiaomi-Smartphones in den Genuss eines signifikanten Updates, die nicht über die jeweils aktuellen Android-Versionen verfügen.