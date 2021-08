Xiaomi zahlt Käufern seines ersten Smartphones ihr Geld zurück

Auch der mittlerweile nach Einschätzung einiger Analysten weltweite Marktführer unter den Smartphones hat mal klein angefangen. Im Rahmen einer Marketing-Aktion gibt Xiaomi deshalb den Käufern seines ersten Smartphones ihr Geld zurück - in Form von Store-Guthaben.

Geld zurück in Form von Store-Guthaben

Wie Xiaomi jüngst über einen Eintrag beim chinesischen Twitter-Gegenstück Weibo verlauten ließ, will man sich bei all den Kunden bedanken, die vor gut zehn Jahren das erste Xiaomi-Smartphone gekauft haben. Wer also, zumindest in China, noch ein Xiaomi Mi 1 besitzt, kann jetzt den Kaufpreis in voller Höhe erstattet bekommen. Wie üblich gilt dabei aber eine Beschränkung.So zahlt Xiaomi das Geld nur in Form von Guthaben für den hauseigenen Online-Store in China zurück. Konkret bedeutet dies, dass alle chinesischen Kunden, die nachweisen können, dass sie 2011 die 1999 Yuan für das Xiaomi Mi 1 gezahlt haben, ab sofort die Möglichkeit haben, Mi-Store-Guthaben in gleicher Höhe zu erhalten.Der Hersteller hatte das Gerät vor fast genau 10 Jahren erstmals vorgestellt und war damit überraschend erfolgreich in den Markt gestartet. Insgesamt wurden fast 185.000 Xiaomi Mi 1 verkauft. Damals war das Gerät mit einem Einstiegspreis von 1999 Yuan ein absoluter Preisbrecher. Umgerechnet entspricht dies derzeit gut 260 Euro.Natürlich sind 260 Euro in Store-Guthaben keine direkte Rückzahlung des Kaufpreises, doch für viele Kunden lässt sich damit im Mi Store doch einiges anfangen. Zum gleichen Preis erhält man in China bereits unter anderem ein Redmi Note 10 Pro oder ein Poco X3 Pro, womit man in Sachen Hardware und Performance ganz gut dastehen dürfte.Alternativ kann man im chinesischen Mi Store auch eine breite Auswahl an Smart-Home-Produkten und zahllose andere Geräte erwerben. Für Kunden, die vor 10 Jahren ihr Geld in ein Smartphone eines damals vollkommen unbekannten Herstellers investiert haben, dürfte das jetzige Angebot sicherlich eine schöne Überraschung sein.