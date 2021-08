Xiaomi Redmi 10: Neues Preisbrecher-Smartphone mit FullHD & 90 Hertz

Xiaomi hat mit dem Redmi 10 sein neues Basismodell der günstigsten Modellreihe Redmi vorgestellt. Das Smartphone soll für wenig Geld erneut sehr viel bieten und kommt wohl für weniger als 150 Euro auf den Markt.

Das Xiaomi Redmi 10 verfügt über ein 6,5 Zoll großes LCD-Panel als Display, das mit 2400x1080 Pixeln eine ordentlich hohe Auflösung bietet. Der Bildschirm hat unter anderem AdaptiveSync-Support, wodurch die Bildwiederholrate dynamisch auf bis zu 90 Hertz hochgeschraubt werden kann. Dabei bietet das Panel Stufen von 45, 60 und 90 Hertz.Der Fingerabdruckleser sitzt hier nicht unter dem Display, sondern an der Seite und ist im Power-Button integriert. Unter der Haube steckt ein Helio G88-SoC von MediaTek, dessen acht Rechenkerne maximal 2,0 Gigahertz erreichen und sparsame ARM Cortex-A55- und leistungsstarke Cortex-A75-Kerne nutzen.Der Octacore-Chip wird zusammen mit vier oder sechs Gigabyte RAM sowie 64 oder 128 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Bei den Kameras setzt man auf einen 50-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera, der mit einer 8-Megapixel-Weitwinkelkamera sowie zwei 2-Megapixel-Sensoren für Tiefeneffekte und Makroaufnahmen ergänzt wird. Die Frontkamera sitzt in einem kleinen Loch im Display und löst mit acht Megapixeln auf.Begrüßenswert ist, dass Xiaomi dem Redmi 10 einen 5000mAh-Akku spendiert, der obendrein auch noch mit bis zu 18 Watt schnell geladen werden kann. Dafür liegt ein 22,5-Watt-Netzteil bei. Mit bis zu 9 Watt kann man außerdem per Kabel auch Reverse-Charging betreiben, um zum Beispiel drahtlose Kopfhörer in ihrem Case mit Energie zu versorgen.Noch hat Xiaomi zwar keine Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des Redmi 10 gemacht, es dürfte jedoch in Kürze eine offizielle Ankündigung des Herstellers zu dem Gerät geben.