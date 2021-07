Windows 11: Dark Mode soll zum neuen Standard-Design werden

Microsoft bestätigt, dass der Dark Mode in einigen Editionen von Windows 11 als neues Standard-Design eingeführt wird. Vor allem in kommerziellen Versionen des neuen Betriebssystems soll dem dunklen Modus gegenüber dem klassischen Light Mode Vorrang gelassen werden.

Windows 11 Home und Pro setzen weiterhin auf Light Mode

"Da wir so viel mehr Zeit damit verbringen, auf helle Bildschirme zu starren, nicht nur für endlose E-Mails, sondern auch für zahllose Meetings und um mit unserem Privatleben Schritt zu halten, werden wir alle Commercial-SKUs von Windows 11 in dem von IT-Fans bevorzugten, wunderschönen dunklen Modus ausliefern. Natürlich ist auch der helle Modus verfügbar, wenn du diesen bevorzugst." In diesem O-Ton äußerte sich Microsoft-Managerin Melissa Grant in einer zurückliegenden Inspire-Session zum Thema Hybrid Work.Damit dürfte feststehen, dass die Windows 11 Enterprise- und Education-Versionen ab Werk auf den Dark Mode setzen werden. Die deutlich weiter verbreiteten Editionen Windows 11 Home und Pro wird Microsoft hingegen mit dem bekannten Light-Theme ausliefern. Wie auch unter Windows 10 besteht weiterhin die Möglichkeit, das Design anzupassen und unter anderem bei der Darstellung der Betriebssystem-Oberfläche und dem Standard-App-Modus selbst zu entscheiden, ob der Dark oder Light Mode oder aber eine Kombination aus beiden zum Einsatz kommt.Wie die Kollegen von Windows Latest berichten, soll Microsoft derzeit mit insgesamt sechs Windows 11-Themes und diversen Hintergrundbildern (Wallpapers) experimentieren. Mehr Optionen werden zudem mit einem möglichen Windows 11 22H2-Update ein Jahr nach dem erwarteten Release des neuen Betriebssystems im Herbst 2021 erwartet. Die wichtigsten Neuerungen zum Start könnt ihr unter anderem unserer Infografik entnehmen. Um mehr über das Design zu erfahren, empfehlen wir einen Blick in Microsofts Video-Schnelldurchlauf