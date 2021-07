Windows 11: Branchen-Organistion veröffentlicht Liste aller Versionen

Wenn Windows 11 erscheint, werden die meisten Windows 10-Nutzer per Upgrade dazu kommen, wie üblich wird das Betriebssystem aber auch als Kauf- und OEM-Version erhältlich sein. Und nun sind Informationen zu den unterschiedlichen Ausgaben aufgetaucht.

Die Windows 11-SKUs:

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro for Workstations

Windows 11 Pro Education

Windows 11 Enterprise

Windows 11 Education

Windows 11 Mixed Reality

Microsoft hat Windows 11 vor zwei Wochen näher vorgestellt und damals als Erscheinungstermin "Holiday 2021" angegeben. Das ist ein recht breit gefasster Begriff, der Herbst und Vorweihnachtsgeschäft in sich vereint. Mittlerweile liegen Hinweise vor, wonach das neue und aktualisierte OS bereits im Oktober vorliegen wird.Ansonsten hat sich Microsoft aber bisher nicht allzu ausführlich dazu geäußert, welche Windows 11-Versionen es zur Veröffentlichung geben wird. Doch nun ist auf der Seite der Bluetooth Special Interest Group (SIG) eine vermutlich komplette Liste der Windows 11-SKUs, also Stock Keeping Units, aufgetaucht (via MySmartPrice ). Und da es sich bei der Bluetooth SIG um eine wichtige und vertrauenswürdige Branchen-Organisation handelt, kann man davon ausgehen, dass es sich um eine korrekte Übersicht handelt.Was die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen sind, geht aus der Liste natürlich nicht hervor. An sich unterscheiden sich diese SKUs aber nicht von jenen, die es derzeit bei Windows 10 gibt, man kann also u. a. schlussfolgern, dass es hier beispielsweise um die Unterstützung von Bitlocker geht - was einer der Unterschiede zwischen Home und Pro ist."Neu" ist Windows 11 Mixed Reality, allerdings dürfte es sich hier wohl um jene Ausgabe handeln, die bisher als "Holographic" bekannt war. Auffällig ist auch das Fehlen von bestimmten Versionen, allen voran der IoT-Ausgabe. Es ist allerdings denkbar, dass Microsoft Geräte-spezifische SKUs noch nachreicht bzw. separat einführt und diese deshalb nicht in der Bluetooth SIG-Übersicht auftauchen.