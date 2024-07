CtrlHelp: Microsoft-Entwickler bringt Tool zum Lernen von Tastenkürzeln

Der Microsoft-Mitarbeiter Etienne Baudoux hat ein neues Tool namens CtrlHelp vorgestellt, mit dem die Nutzer die Möglichkeit bekommen sollen, für viele Programme schnell und relativ einfach eine Vielzahl von Tastaturkürzeln zu erlernen und ihre Verwendung zu üben.

Etienne Baudoux

Simple Oberfläche, viel Potenzial

Übungsfunktion und Instant-Spickzettel

Regulär 10,49 Euro - jetzt 5,24 Euro

Zusammenfassung Etienne Baudoux hat das Tool CtrlHelp für Tastaturkürzel entwickelt

CtrlHelp ermöglicht das Einsehen und Üben von Kürzeln für 80 Programme

Über 8000 Tastenkombinationen sind in CtrlHelp gespeichert und anpassbar

Die Software bietet einen Übungsmodus mit Kursen zum Ausprobieren

CtrlHelp ist im System-Tray verfügbar und zeigt Kürzel per Strg-Taste an

Das Tool unterstützt auch Nutzer mit eingeschränkter Sehfähigkeit

CtrlHelp kostet gut 10 Euro, aktuell zum halben Preis im Microsoft Store erhältlich

Baudoux ist als Software-Entwickler für Microsoft tätig, bietet aber mit den sogenannten DevToys und jetzt eben CtrlHelp auch selbst ein paar nützliche Programme für professionelle Anwender an. Das neue CtrlHelp soll dazu dienen, die Verwendung von Tastenkombinationen zu trainieren und dadurch schneller mit vielen Programmen umzugehen.CtrlHelp bietet eine simple Oberfläche, über die man die Tastaturkürzel für bisher gut 80 verschiedene Programme schnell und einfach einsehen und letztlich auch üben kann. Dazu erkennt die Software, welche unterstützten Anwendungen auf dem jeweiligen Rechner installiert sind und bietet sie zur Auswahl an.Im Übungsmodus werden auch "Kurse" angeboten, mit denen man die verschiedenen Kombinationen zunächst ausprobieren kann. Bei Bedarf können die über 8000 gespeicherten Kombis in der Liste von CtrlHelp auch verbessert oder angepasst werden. Zu Übungszwecken gibt es auch einen Modus, in dem man die geübten Tastenkombinationen erraten muss, um das Gedächtnis für die Nutzung zu trainieren.Das Programm ist jederzeit im System-Tray verfügbar und kann so entweder zu Übungszwecken oder für die Unterstützung bei der Nutzung von Tastenkombinationen hervorgeholt werden. Es bietet somit auch eine Art Hilfsfunktion, um während der Nutzung eines Programms schnell und einfach die verfügbaren Tastaturkürzel einzusehen. Dazu muss man lediglich die Strg- bzw. Ctrl-Taste auf dem Keyboard ein paar Sekunden gedrückt halten.CtrlHelp zeigt dann eine Liste der für die jeweils laufende Anwendung bekannten Tastaturkürzel an, die sogar durchsucht werden kann. Hat man die gewünschte Kombi gefunden, kann sie ausgewählt und damit sofort ausgeführt werden. Das Ziel sei es, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, das Potenzial ihrer Keyboards voll auszuschöpfen und sich so zahllose Klicks im Alltag zu sparen.Gleichzeitig will Baudoux mit CtrlHelp auch Nutzer mit eingeschränkter Sehfähigkeit ansprechen, die von einer intuitiven Oberfläche profitieren und so die Chance erhalten sollen, auch in Verbindung mit Screenreadern zu arbeiten, um ihren Alltag zu erleichtern. Zu den unterstützten Programmen gehören neben Microsofts hauseigenen Office-Programmen unter anderem auch Entwicklungsumgebungen, Bildbearbeitungswerkzeuge wie Photoshop, Browser, Messenger und einige Spiele.Das Programm kostet regulär 10,49 Euro, wird von Baudoux aber derzeit zum halben Preis über den Microsoft Store verkauft . Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Tool 14 Tage kostenlos auszuprobieren, um so erste Erfahrungen zu sammeln und herauszufinden, ob man mit damit tatsächlich Fortschritte erzielen kann.