Heute fällt 22-Euro-Freigrenze, Bestellungen im Ausland werden teurer

Die Globalisierung führte zuletzt dazu, dass auch absoluter Kleinkram aus China geschickt wird. Bisher war das problemlos möglich, denn eine Freigrenze von maximal 22 Euro sorgte dafür, dass man sich bei günstigen Produkten keine Gedanken machen musste. Das ist ab heute anders.

Böses Erwachen für Besteller

Denn heute tritt die Mehrwertsteuer-Reform der Europäischen Union in Kraft und diese schafft im Wesentlichen die bisherige 22-Euro-Freigrenze ab. Das bedeutet, dass man bei Bestellungen außerhalb der EU ab sofort aufpassen muss, da nun für alle importierten Produkte Einfuhrumsatzsteuer fällig wird.Das Problem dabei ist nicht einmal die Steuer in Höhe von 19 Prozent selbst, sondern der Aufwand, der auf die Paketdienste und Versender zukommt. Und die Logistik-Dienstleister arbeiten hier mit Pauschalbeträgen: DHL beispielsweise verrechnet kategorisch sechs Euro - und das zusätzlich zur eigentlichen Mehrwertsteuer. Der WDR rechnet vor, dass sich ein Produkt für neun Euro unter dem Strich nahezu verdoppelt, da Steuer und Bearbeitungsgebühr in Höhe von fast acht Euro dazukommen.Iwona Husemann, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW, sagte gegenüber dem Westdeutschen Rundfunk, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach viele "überraschend und kalt erwischen" werde. Das sei auch mit der Situation vergleichbar, die sich durch den Brexit ergeben hat. Auch hier waren viele Kunden bei Bestellungen in Großbritannien nicht auf die Mehrkosten eingestellt.Das liegt auch daran, dass viele ihre Bestellung nicht wie gewohnt erhalten werden, da man das Päckchen erst nach dem Begleichen der Steuern und Gebühren in einer Postfiliale ausgehändigt bekommt. Problematisch ist dabei auch, dass viele Shops nicht oder nicht transparent über die neue Situation und die zusätzlichen Kosten informieren. Zum Teil liegt das aber auch daran, dass eine lückenlose Aufklärung aufgrund unterschiedlicher Steuersätze in den Zielländern schwierig ist.