OnePlus will seine Fernsehgeräte künftig auch in Europa verkaufen

Der chinesische Hersteller OnePlus hat sich längst zu einer fixen Größe am Smartphone-Markt entwickelt. Das hat aber nicht nur Vorteile, denn ein Stück weit hat sich hier Routine eingeschlichen. Für Schlagzeilen ist das Unternehmen aber nach wie vor gut, etwa bei TV-Geräten.

Europa ist auf dem Radar

OnePlus ist seit nunmehr rund zwei Jahren auch als TV-Geräte-Hersteller unterwegs und kann hier auch mehr als nur Achtungserfolge feiern. Das "Problem" an der Sache: Bisher sind die Fernseher von OnePlus nicht in Europa erhältlich, das chinesische Unternehmen hat sich hier bisher auf den lukrativen indischen Markt konzentriert.Wer sich in Europa für einen OnePlus-Fernseher (derzeit bietet das Unternehmen die Modelle 55Q1, 55Q1 Pro, 55U1, 43Y1 und 32Y1 an) interessiert hat, der musste bisher kreativ werden und sich bei Importhändlern umsehen - wenn sich das für einen Fernseher überhaupt lohnt.Doch gegenüber Pressevertretern hat OnePlus-Gründer und -Chef Pete Lau nun mitgeteilt, dass man den Einstieg ins europäische Geschäft plant bzw. vorbereitet. Laut Lau sei dies ein logischer Schritt, einen konkreten Zeitplan oder andere Details gebe es dazu bisher aber noch nicht. Ein Merkmal der OnePlus-Fernseher ist übrigens die ausfahrbare Soundbar, diese kommt in der Q1-Serie zum Einsatz.Mit einer Expansion in Richtung Europa würde OnePlus dem Beispiel von Xiaomi folgen, der ebenfalls aus China stammende Hersteller hat in jüngerer Vergangenheit eine ähnliche Erweiterung seines Marktes durchgeführt.Lau sprach natürlich auch über die Kategorie der faltbaren Smartphones. OnePlus hat hier noch nichts Entsprechendes im Angebot und es klang nicht danach als würde sich hier bald etwas ändern. Denn hier bestehe laut den OnePlus-Chefs noch die Notwendigkeit, Software und Bedienung der Geräte an die Technologie und ihre Möglichkeiten maßzuschneidern.