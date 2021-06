Vivo V21 5G: Mittelklasse-Smartphone soll nun in Europa erscheinen

Der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo möchte manche Geräte bald auch in Europa auf den Markt bringen. Das Unternehmen möchte mit dem Vivo V21 ein Mittelklasse-Modell mit starken Specs veröffentlichen. Das Smartphone verfügt über 5G und basiert auf Android 11.

Smartphone verfügt über OIS, hochauflösende Selfie-Kamera und Glasrückseite

Smartphone wird hierzulande ab Anfang Juni angeboten

Zu den Highlights des in der oberen Mittelklasse angesiedelten Modells zählen die optische Bildstabilisation (OIS) und die vergleichsweise hohe Auflösung der Selfie-Kamera. Das knapp 180 Gramm schwere Smartphone wurde mit einer matten Glasrückseite ausgestattet und ist 7,3 Millimeter dick. Das Vivo V21 5G ist in den Farben Sunset Dazzle & Dusk Blue zu haben.Als SoC kommt ein MediaTek Dimensity 800U-Chip zum Einsatz. Die CPU wird von acht Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt. Der interne Speicher ist 128 Gigabyte groß. Der Akku besitzt eine Kapazität von 4000 mAh und kann mit einer Leistung von bis zu 33 Watt aufgeladen werden. Das 6,44 Zoll große AMOLED-Display verfügt über eine FHD+-Auflösung und eine Bildwiederholungsrate von 90 Hertz. Während der Hauptsensor der Triple-Kamera auf der Rückseite Bilder mit 64 Megapixeln aufnimmt, besitzt die Frontkamera eine 44-Megapixel-Auflösung. Neben 5G sind auch WLAN-ac, Bluetooth 5.1 und NFC mit an Bord. Der USB-C-Port unterstützt nur USB 2.0.Das Vivo V21 5G soll ab Anfang Juni in Deutschland erhältlich sein und bei verschiedenen Händlern gekauft werden können. Das Smartphone schlägt mit knapp 400 Euro zu Buche und dürfte auf Wunsch auch im Rahmen von Mobilfunk-Verträgen erworben werden können.