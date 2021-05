Edge: Nerviges Pop-Up soll Nutzer zum Umstieg auf Bing bewegen

In letzter Zeit versucht Microsoft immer aufdringlicher, Windows-Nutzer zum Umstieg auf die eigene Suchmaschine Bing zu bewegen. Der Edge-Browser enthält nun ein Pop-Up, das den Dienst bewirbt. Solche Aktionen werden von zahlreichen Nutzern allerdings als nervig empfunden.

Popup-Fenster lassen sich deaktivieren

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Die Entwickler des Redmonder Konzerns haben ein neues Popup-Fenster in die Edge-Version 91 integriert. Die Meldung wird direkt nach dem Start des Browsers angezeigt und fordert den Nutzer dazu auf, die "empfohlenen Browser-Einstellungen" zu verwenden. Hierunter versteht Microsoft, Bing als Suchmaschine auszuwählen. Bei manchen Nutzern soll das Pop-Up nach Ablehnung der Änderung und einem Neustart des PCs erneut aufgetaucht sein.Wer die Pop-Ups nicht mehr sehen möchte, hat die Möglichkeit, die Funktion über die Flag-Einstellungen zu deaktivieren. Hierzu muss die URL "edge://flags/" in die Adressleiste des Browsers angegeben werden. Anschließend sollte der Nutzer nach der Option "Show Feature Recommendations" suchen und im Dropdown-Menü "Disabled" auswählen. Nach einem Neustart des Browsers werden die Popup-Fenster dann nicht mehr geöffnet.Laut Windowsarea beschränkt sich Microsoft bei der Bing-Werbung nicht nur auf den Edge-Browser. Einige Windows 10-Nutzer sollen derartige Benachrichtigungen direkt vom Betriebssystem erhalten haben. Hier werden die "schnellen und sicheren" Suchergebnisse sowie das Rewards-Programm von Bing her­vor­ge­ho­ben. Die Redmonder scheinen die Meldungen außerdem nicht ausreichend getestet zu haben. Die Benachrichtigung soll auch dann angezeigt werden, wenn der Edge-Browser bereits in Verbindung mit Bing verwendet wird und nur eine Desktop-Verknüpfung fehlt.