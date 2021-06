Outlook kommt als Erweiterung für Microsoft Edge und Google Chrome

Outlook ist längst ein Quasi-Standard, wenn es um das Thema E-Mail geht und ist entsprechend bei vielen Menschen im Einsatz. Wer einen schnellen Zugriff auf Outlook per Browser haben will, der bekommt eine solche Option, denn demnächst kommt eine passende Erweiterung.

Posteingang, Kalender und mehr

Man muss sicherlich nicht erklären, wie praktisch Addons für Browser sind, denn die kleinen Zusatzanwendungen erlauben es, schnell und bequem bestimmte Aufgaben auszuführen.Wie Dr. Windows berichtet, arbeitet der Redmonder Konzern derzeit an einer Erweiterung für seinen Browser Edge, mit der man über ein spezielles Interface einen Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionalitäten von Outlook und somit auch E-Mail bekommt.Die Erweiterung ist übrigens nicht ganz beispiellos, denn das bereits verfügbare Office-Addon bietet eine ähnliche Lösung, aber eben für die Büro-Suite von Microsoft allgemein und nicht speziell für die Mail-Anwendung.Das Addon wird sowohl private Microsoft-Konten, also Outlook.com, als auch Zugänge per Office 365 bzw. Microsoft 365 unterstützen. Was die Funktionalität betrifft, so wird die Erweiterung den Zugriff auf Posteingang, Kalender, Kontakte sowie Aufgaben erlauben. Möglich ist das über ein (auf Wunsch "versteckbares") Symbol in der rechten oberen Ecke des Browsers, hier öffnet sich beim Anklicken ein Menü mit den entsprechenden Funktionalitäten.Die Erweiterung wird aktuell für den Microsoft-eigenen Browser Edge entwickelt. Da Edge aber mittlerweile auf Chromium basiert, wird dieses Addon auch problemlos auf Google Chrome laufen bzw. offiziell im Chrome Store erhältlich sein. Das Wann ist noch nicht bekannt, es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, bis die Erweiterung tatsächlich verfügbar ist.