Math Solver: Microsoft stattet Edge mit einem praktischen Tool aus

Mit dem Microsoft Math Solver haben Nutzer die Möglichkeit, ein Bild mit einem mathematischen Problem einzureichen und sich direkt einen de­tail­lier­ten Lösungsweg ausgeben zu lassen. Nun möchten die Redmonder das Tool als Preview-Version in einen stabilen Edge-Build integrieren.

Tool besonders für Schüler sehr hilfreich

Das hat Microsoft in seinem Blog angekündigt. Der Math Solver soll in der finalen Version von Edge 91 enthalten sein. Aktuell planen die Redmonder, das Mathematik-Programm als Vorschau-Version bereitzustellen. Damit bleibt offen, ob die Funktion dauerhaft im Edge-Browser zu finden sein wird oder ob Microsoft das Tool zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernt. Es wäre aber denkbar, dass der Math Solver permanent im Edge-Browser verbleibt.Der Microsoft Math Solver dürfte vor allem für Schüler und Studenten ein praktisches Hilfs­mit­tel darstellen. Der Nutzer kann ein Screen­shot eines Problems, das dann von dem Tool gelöst wird, hochladen. Neben Formeln aus Do­ku­men­ten erkennt der Math Solver auch hand­ge­schrie­be­ne Gleichungen. Neben der Lösung zu dem jeweiligen Problem wird eine Anleitung, mit der das Ergebnis nachvollzogen werden kann, ausgegeben. Der Math Solver bringt eine mathematische Tastatur mit sich, sodass ein Problem auch selbst eingegeben werden kann.Momentan wird die Edge-Integration des Mathematik-Tools noch getestet. Der Microsoft Math Solver wurde in den Canary-, Dev- und Beta-Channel des Browsers eingebaut. Die praktische Anwendung lässt sich aufrufen, indem das Einstellungs-Menü in der rechten oberen Ecke und anschließend der Unterpunkt "Weitere Tools" angeklickt werden. Ob das Feature auch nach der Integration in einen stabilen Edge-Build an dieser Stelle zu finden sein wird, ist unklar.