Build 2021: Grafische Linux-Apps lassen sich direkt in Windows nutzen

Microsoft geht bei seiner Linux-Integration in Windows jetzt den nächsten Schritt: Das Windows Subsystem for Linux (WSL) bekommt auch Grafik-Support, so dass sich nun auch Anwendungen mit grafischer Oberfläche direkt nutzen lassen.

Nutzen und testen

Siehe auch:

Microsoft

Bereits im April hatte das Unternehmen für Tester einen ersten Ausblick auf das neue Feature ermöglicht. Mit dem heutigen Start der Entwickler-Konferenz Build ist die Linux-GUI im WSL nun auch "allgemein verfügbar", wie es hieß. Das bedeutet allerdings kaum, dass alle Windows-Nutzer auf das Feature zugreifen können. Es steht vielmehr im Insider-Build 21362 bereit, der nicht mehr nur einem ausgewählten Kreis an Testern zugänglich ist.Damit wird das WSL zukünftig auch für Nutzer interessant, die keinen besonderen Nutzen in der Nutzung des Linux-Terminals erkennen konnten. Diese bekommen nun die Möglichkeit, zahlreiche Applikationen aus der großen Welt der freien Software für sich zu entdecken. Die Linux-Integration ist also nicht mehr nur für Entwickler interessant.Letzte bekommen so nun aber auch die Möglichkeit, einige grafische Tools direkt auch unter Windows zum Einsatz zu bringen. Und natürlich eignet sich die neue Funktion auch, um selbst grafische Applikationen für beide Plattformen parallel auf einem System zu entwickeln und zu testen.Dass die Umsetzung der GUI-Unterstützung etwas dauerte, dürfte auch an der etwas zerklüfteten Linux-Landschaft liegen. Microsoft will nun aber einen Punkt erreicht haben, an dem man quasi alle wichtigen Linux-Umgebungen für die GUI-Umsetzung unterstützt, so dass sich die Windows-User keine weiteren Gedanken darüber machen müssen, ob eine Anwendung denn nun auf ihrem WSL funktioniert. Mit einer allgemeinen Verfügbarkeit in finalen Windows-Ausgaben soll ebenfalls noch in diesem Jahr zu rechnen sein - wahrscheinlich kommt das Feature dann offiziell mit dem großen Herbst-Update auf den Markt.