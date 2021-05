Gerücht: Xbox Game Pass Ultimate bald im Bundle mit Spotify-Abo

Microsoft könnte die Ultimate-Version seiner Spiele-Flatrate demnächst in einem Bundle mit einer Spotify-Mitgliedschaft anbieten. Damit können die Nutzer, die den Xbox Game Pass und den Musikstreaming-Dienst ver­wen­den, zukünftig Geld sparen. Eine Bestätigung gibt es aber noch nicht.

Promotions-Grafik auf den Servern von Microsoft aufgetaucht

Bislang kein offizielles Statement von Microsoft

Jetzt im ersten Monat für nur 1 Euro!

Auf das Bundle deutet eine Grafik, die auf den Servern von Microsoft gefunden wurde, hin. Das Bild wurde auf dem Twitter-Account von Aggiornamenti Lumia veröffentlicht. Durch eine Kooperation mit Spotify könnte das Redmonder Unternehmen sein Abo-Produkt at­trak­ti­ver gestalten und die Anzahl an Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedern noch weiter steigern.Aktuell ist allerdings noch nicht bekannt, mit welchem Preis das Bundle zu Buche schlagen könnte. Während der Xbox Game Pass Ultimate für 12,99 Euro pro Monat erhältlich ist, werden für das Spotify-Abo monatlich 9,99 Euro fällig. In jedem Fall dürfte die Monatsgebühr des Bund­les günstiger als die Summe beider Pro­duk­te sein. Es wäre denkbar, dass neue Nutzer mehrere Monate der Premium-Mitgliedschaft von Spotify kostenlos zum Game Pass da­zu­be­kom­men. Um wie viele Monate es sich dabei handeln könnte, bleibt ebenfalls noch offen.Bisher haben sich die Redmonder noch nicht zu einem Game Pass-Bundle mit Spotify ge­äuß­ert, sodass noch unklar ist, ob ein derartiges Produkt tatsächlich angeboten wird. Darüber hinaus gibt es keine Informationen dazu, ob das Bundle eine temporäre Aktion oder ein dauerhaftes Produkt darstellt. Womöglich kündigt Microsoft das Bundle in den kommenden Wochen oder Monaten offiziell an und gibt die fehlenden Details zu dem Produkt bekannt.