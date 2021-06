E3 2021: Xbox Game Pass soll Titel wie Doom & Fallout 3 enthalten

Im Rahmen der E3 2021 möchte Microsoft einige Titel zum Xbox Game Pass hinzufügen. Einem Leak zufolge soll das Abonnement zukünftig mit Doom , The Evil Within 2 und Fallout 3 ausgestattet sein. Die Spiele kön­nen bald direkt auf internetfähigen TV-Geräten gestartet werden.

Xbox Game Pass bald auf TV-Geräten

Microsoft kooperiert mit Telekommunikationsanbietern

Die Informationen zu den neuen Titeln sind kurz vor der E3-Präsentation von Xbox durch­ge­sick­ert. Eine von Aggiornamenti Lumia veröffentlichte Grafik zeigt, dass im Rahmen des "Xbox & Bethesda Games Showcase" die drei Spiele "Doom", "The Evil Within 2" und "Fallout 3" in den Xbox Game Pass aufgenommen werden sollen. Außerdem soll "Yakuza: Like A Dragon" in der Bibliothek enthalten sein. Das Xbox-Event soll heute um 19 Uhr beginnen.Darüber hinaus arbeitet Microsoft mit einigen großen TV-Herstellern zusammen, um den Xbox Game Pass auch auf internetfähigen Fernsehern anbieten zu können. Damit können Spiele dem­nächst direkt auf den Bildschirm gestreamt werden, ohne zusätzliche Hardware zu be­nö­ti­gen. Wie Microsoft auf Xbox Wire schreibt, sollen die Spieler nicht dazu gezwungen werden, sich eine Konsole oder einen Windows-PC anzuschaffen. Der Nutzer muss lediglich einen Controller mit seinem TV verbinden.Neben den neuen Spielen und dem geplanten TV-Support arbeitet Xbox aktuell an weiteren Abo-Angeboten für den Game Pass. Microsoft möchte mit Telekommunikationsanbietern kooperieren, um die Mitgliedschaft im Bundle mit einer Konsole anbieten zu können. Anstatt die Hardware im Voraus zu bezahlen, wird für das Paket dann ein monatlicher Preis fällig.