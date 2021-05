Nach Huawei-Trennung: Honor stellt neue MagicBook-Laptops vor

Der mittlerweile von Huawei losgelöste Hersteller Honor bringt mit der MagicBook-Serie neue Notebooks auf den Markt. Die 14- und 15-Zoll-Geräte sind mit aktuellen Intel Core Prozessoren der 11. Generation ausgestattet und starten in Deutschland ab 850 Euro.

Günstige Premium-Geräte mit Intel Tiger Lake-CPU und Schnellladung

Durch das anhaltende US-Embargo gegen Huawei wurde die einstige Tochter des chi­ne­si­schen Herstellers im letzten Jahr dazu genötigt, sich endgültig vom Mutterkonzern ab­zu­spal­ten . Zum 1. April wurden alle Weichen auch hierzulande gestellt, sodass die jetzt vor­ge­stell­ten Honor MagicBooks ohne Einschränkungen ihren Marktstart vollziehen können. Die neuen Windows 10-Laptops im 14- und 15-Zoll-Format platzieren sich in der oberen Mittelklasse und werden mit Aluminiumgehäusen in den Farbvarianten Silber und Grau angeboten. Auf den ersten Blick scheinen die Modelle optisch baugleich zu den Vorgängern mit AMD Ryzen 3000-Prozessoren zu sein.Für den Antrieb ist der Intel Core i5-1135G7-Prozessor mit vier Rechenkernen (Quad-Core) und einer Taktrate von bis zu 4,2 GHz zuständig. Je nach gewähltem Modell stehen ihm dabei 16 GB (15") oder 8 GB (14") DDR4-Arbeitsspeicher sowie eine 512 GB große PCIe-NVMe-SSD zur Seite. Zur weiteren Ausstattung gehören die im Prozessor integrierte Intel Xe Graphics, klassische HDMI-, Klinken-, USB-A- und nicht näher definierte USB-C-Anschlüsse. Letzterer wird außerdem zum Laden der bis zu 56 Wattstunden fassenden Batterien über ein 65-Watt-Netzteil (50 Prozent in 30 Minuten) verwendet. Die Akkulaufzeiten gibt Honor mit bis zu 10,2 Stunden an.Sowohl das MagicBook 14 als auch das Magic­Book 15 verwenden ein FullHD-IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einer Helligkeit von bis zu 300 nits. Hinsichtlich der Funkverbindungen sind das zeitgemäße Wi-Fi 6 (WLAN-ax) und Bluetooth 5.0 an Bord. Ab­schlie­ßend gehören ein Finger­abdruck­sensor im Netzschalter und eine in die Tastatur ein­ge­las­se­ne 720p-Webcam zu den Eckdaten der beiden Notebooks. Die Gesamtpakete bringen dabei ein Gewicht von 1,4 kg respektive 1,6 kg auf die Waage. Der Verkaufsstart ab 850 Euro soll am heutigen 19. Mai 2021 erfolgen.